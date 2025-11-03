Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bagossy Levente díszlettervei Kézdivásárhelyen

2025. november 3., hétfő, Közélet

Bagossy Levente Jászai Mari- és Hevesi Sándor-díjas díszlettervező színházidíszlet-makettjeiből nyílt kiállítás a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében szerdán délután. Az elmúlt harminc esztendő színpadtervei közül húszat tekinthet meg a közönség.

  • Kósa András László, Lung László Zsolt és Bagossy Levente. A szerző felvétele
    Kósa András László, Lung László Zsolt és Bagossy Levente. A szerző felvétele

A kiállításon látható többek között a Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni, Jean Bap­tiste Molière Tartuffe, William Shakespeare Hamlet, Molnár Ferenc Liliom, Füst Milán Boldogtalanok, Makszim Gorkij Kispolgárok, Ödön von Horváth Mesél a bécsi erdő vagy Michael Frayn Függöny fel! című darabjához készült színpadképek kicsinyített mása. A makettek a színpadi előadásokat megelőzően készülnek, ezek hű tükre a későbbi színpadkép.

Bagossy Levente Dombóváron született, jelenleg Budapesten élő díszlettervező színházidíszlet-makettjeit a bukaresti Liszt Intézet a Magyar Művészeti Akadémiával partnerségben valósította meg, és 2022-től ez idáig Bukarestben, Temesváron, Aradon, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és legutóbb Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház előcsarnokában mutatták be. A kilencedik kiállítási helyre, Kézdivásárhelyre Sepsiszentgyörgyről, a Liszt Intézet termeiből érkezett a tárlat a Vigadóba, ahol év végéig látogatható.

A rendhagyó kiállítást Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ és az Udvartér Színház igazgatója és Kósa András László, a bukaresti Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ intézetvezetője nyitotta meg. A Vigadó vezetője elmondta: a mostanihoz hasonló kiállítás az utóbbi tizenhárom évben nem volt Kézdivásárhelyen. Amikor 2023 szeptemberében Székelyudvarhelyen a DráMA7 fesztivál nyitórendezvényén megnézte Bagossy Levente színpadterveit, felmerült benne a gondolat, hogy a maketteket a Vigadóban is ki kellene állítani. Elképzelése Kósa András László segítségével valósult meg, mondta, és át is adta a szót neki. A bukaresti Liszt Intézet vezetője arról beszélt, hogy jövőre Craiovára, Nagyszebenbe, Brassóba és Szatmárnémetibe tervezik elvinni a Bagossy-maketteket. 

Bagossy Levente elmondta: a kilencven százalékban kartonból álló színházi­díszlet-makettek eredetileg nem kiállításra készültek, miniatűrben bepillantást engednek az illető színházi előadás majdani díszletébe. Pályafutása során huszon­nyolc rendezővel dolgozott együtt, évente négy-öt színdarab díszletét készíti el. A makettek négy oldalról zárható, védett, felülről világítható dobozokban vannak, hogy könnyebben lehessen szállítani.

A megnyitót követően a nagyteremben az Udvartér Színház Kosztolányi Dezső Édes Anna című regénye alapján Györfi Csaba rendezésében készülő darabja interaktív nyílt próbáján vehettek részt az érdek­lődők.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-03 08:00 Cikk megjelenítése: 98 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 498
szavazógép
2025-11-03: Közélet - Bodor János:

Tartóoszlop a gyászban (Könyvbemutató Kovásznán)

Október 30-án, mindenszentek előtt mutatták be Kovásznán Demeter Sándor Loránd székelyderzsi unitárius lelkész Vigasztaló című kötetét a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola rendezvényén. Ferencz Éva, az egyesület elnöke, az est házigazdája szerint a könyv tartóoszlopként segít a gyász napjaiban, az emlékezéshez és a mindennapokba való visszatéréshez ad kapaszkodót.
2025-11-03: Közélet - Hecser László:

Fejleszthet a baróti kórház

Kovászna Megye Tanácsa, Nagyajta, Bacon, Bardoc és Vargyas községek is hozzájárulnak, hogy a baróti kórház jelentős, közel ötmillió lej értékben vásárolhasson orvosi eszközöket és felszereléseket. A társulási szerződés megkötésére azért van szükség, mert az erdővidéki egészségügyi intézmény a kértnél jóval több pénzhez jutott, ám azzal arányosan nőtt az önrésze is, amit az erdővidéki kisváros nem tudott volna mind előteremteni.
rel="noreferrer"