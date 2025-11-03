Bagossy Levente díszlettervei Kézdivásárhelyen

Bagossy Levente Jászai Mari- és Hevesi Sándor-díjas díszlettervező színházidíszlet-makettjeiből nyílt kiállítás a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében szerdán délután. Az elmúlt harminc esztendő színpadtervei közül húszat tekinthet meg a közönség.

A kiállításon látható többek között a Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni, Jean Bap­tiste Molière Tartuffe, William Shakespeare Hamlet, Molnár Ferenc Liliom, Füst Milán Boldogtalanok, Makszim Gorkij Kispolgárok, Ödön von Horváth Mesél a bécsi erdő vagy Michael Frayn Függöny fel! című darabjához készült színpadképek kicsinyített mása. A makettek a színpadi előadásokat megelőzően készülnek, ezek hű tükre a későbbi színpadkép.

Bagossy Levente Dombóváron született, jelenleg Budapesten élő díszlettervező színházidíszlet-makettjeit a bukaresti Liszt Intézet a Magyar Művészeti Akadémiával partnerségben valósította meg, és 2022-től ez idáig Bukarestben, Temesváron, Aradon, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és legutóbb Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház előcsarnokában mutatták be. A kilencedik kiállítási helyre, Kézdivásárhelyre Sepsiszentgyörgyről, a Liszt Intézet termeiből érkezett a tárlat a Vigadóba, ahol év végéig látogatható.

A rendhagyó kiállítást Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ és az Udvartér Színház igazgatója és Kósa András László, a bukaresti Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ intézetvezetője nyitotta meg. A Vigadó vezetője elmondta: a mostanihoz hasonló kiállítás az utóbbi tizenhárom évben nem volt Kézdivásárhelyen. Amikor 2023 szeptemberében Székelyudvarhelyen a DráMA7 fesztivál nyitórendezvényén megnézte Bagossy Levente színpadterveit, felmerült benne a gondolat, hogy a maketteket a Vigadóban is ki kellene állítani. Elképzelése Kósa András László segítségével valósult meg, mondta, és át is adta a szót neki. A bukaresti Liszt Intézet vezetője arról beszélt, hogy jövőre Craiovára, Nagyszebenbe, Brassóba és Szatmárnémetibe tervezik elvinni a Bagossy-maketteket.

Bagossy Levente elmondta: a kilencven százalékban kartonból álló színházi­díszlet-makettek eredetileg nem kiállításra készültek, miniatűrben bepillantást engednek az illető színházi előadás majdani díszletébe. Pályafutása során huszon­nyolc rendezővel dolgozott együtt, évente négy-öt színdarab díszletét készíti el. A makettek négy oldalról zárható, védett, felülről világítható dobozokban vannak, hogy könnyebben lehessen szállítani.

A megnyitót követően a nagyteremben az Udvartér Színház Kosztolányi Dezső Édes Anna című regénye alapján Györfi Csaba rendezésében készülő darabja interaktív nyílt próbáján vehettek részt az érdek­lődők.