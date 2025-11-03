Fejleszthet a baróti kórház

Kovászna Megye Tanácsa, Nagyajta, Bacon, Bardoc és Vargyas községek is hozzájárulnak, hogy a baróti kórház jelentős, közel ötmillió lej értékben vásárolhasson orvosi eszközöket és felszereléseket. A társulási szerződés megkötésére azért van szükség, mert az erdővidéki egészségügyi intézmény a kértnél jóval több pénzhez jutott, ám azzal arányosan nőtt az önrésze is, amit az erdővidéki kisváros nem tudott volna mind előteremteni.

Benedek-Huszár János polgármester arra kérte a tanácstagokat a csütörtöki ülésen, támogassák a társulás létrejöttét, hiszen csak úgy tudják a jelentős beruházást megvalósítani. Az év elején a kórház a minisztériumhoz kétmillió lej értékű finanszírozási kérést nyújtott be, a tanács a költségvetésbe is foglalta a tízszázalékos önrész fedezéséhez szükséges pénzt, ám végül az a „kellemes meglepetés” érte, hogy a tárgyalások után 4,976 millió lejt hagytak jóvá számukra. A kapott összeggel viszont egyenes arányban nő az önrész, azaz a félretett kétszázezer lej már nem elég, ráadásul időközben nőtt az általános forgalmi adó is, így már 631 ezer lej saját forrást kell biztosítaniuk. Mivel Barót költségvetése nem teszi lehetővé, hogy a megnőtt összeget kifizesse, a megyei tanácshoz és az erdővidéki önkormányzatokhoz fordultak segítségért. A megye 150 ezer lejt hagyott jóvá, Vargyas, Bardoc, Bacon és Nagyajta községek pedig egyenként 35–35 ezer lejt, így Barótra csak további 150 ezer lej előteremtése hárul.

A hat önkormányzat társulását megkönnyítette egy májusban elfogadott törvénymódosítás, mely lehetővé tette a kórházak támogatását az önkormányzatok számára. Manapság már nemcsak a saját közigazgatási területükön található egészségügyi intézmények, hanem az ország bármelyik sarkában lévők költségeihez hozzájárulhatnak, ha azt úgy látják jónak – mondotta a polgármester.

Benedek-Huszár János számba vette az elmúlt három évben megvalósított eszközbeszerzéseket is. Két éve 1,5 millió lejből nagyon korszerű digitális röntgengépet, valamint egyéb felszerelést tudtak vásárolni, tavaly kevesebből, kétszázezer lejből modernizálhattak, s ehhez jön ez a közel ötmillió lej, amivel a baróti kórház az egyik legdinamikusabban fejlődő helyi közintézménnyé vált, a fejlesztések pedig a szolgáltatás minőségének emelésével a betegek érdekeit szolgálják – jelentette ki a polgármester.