Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Fejleszthet a baróti kórház

2025. november 3., hétfő, Közélet

Kovászna Megye Tanácsa, Nagyajta, Bacon, Bardoc és Vargyas községek is hozzájárulnak, hogy a baróti kórház jelentős, közel ötmillió lej értékben vásárolhasson orvosi eszközöket és felszereléseket. A társulási szerződés megkötésére azért van szükség, mert az erdővidéki egészségügyi intézmény a kértnél jóval több pénzhez jutott, ám azzal arányosan nőtt az önrésze is, amit az erdővidéki kisváros nem tudott volna mind előteremteni.

  • A baróti kórház. Fotó: Böjte Ferenc
    A baróti kórház. Fotó: Böjte Ferenc

Benedek-Huszár János polgármester arra kérte a tanácstagokat a csütörtöki ülésen, támogassák a társulás létrejöttét, hiszen csak úgy tudják a jelentős beruházást megvalósítani. Az év elején a kórház a minisztériumhoz kétmillió lej értékű finanszírozási kérést nyújtott be, a tanács a költségvetésbe is foglalta a tízszázalékos önrész fedezéséhez szükséges pénzt, ám végül az a „kellemes meglepetés” érte, hogy a tárgyalások után 4,976 millió lejt hagytak jóvá számukra. A kapott összeggel viszont egyenes arányban nő az önrész, azaz a félretett kétszázezer lej már nem elég, ráadásul időközben nőtt az általános forgalmi adó is, így már 631 ezer lej saját forrást kell biztosítaniuk. Mivel Barót költségvetése nem teszi lehetővé, hogy a megnőtt összeget kifizesse, a megyei tanácshoz és az erdővidéki önkormányzatokhoz fordultak segítségért. A megye 150 ezer lejt hagyott jóvá, Vargyas, Bardoc, Bacon és Nagyajta községek pedig egyenként 35–35 ezer lejt, így Barótra csak további 150 ezer lej előteremtése hárul.

A hat önkormányzat társulását megkönnyítette egy májusban elfogadott törvénymódosítás, mely lehetővé tette a kórházak támogatását az önkormányzatok számára. Manapság már nemcsak a saját közigazgatási területükön található egészségügyi intézmények, hanem az ország bármelyik sarkában lévők költségeihez hozzájárulhatnak, ha azt úgy látják jónak – mondotta a polgármester. 

Benedek-Huszár János számba vette az elmúlt három évben megvalósított eszközbeszerzéseket is. Két éve 1,5 millió lejből nagyon korszerű digitális röntgengépet, valamint egyéb felszerelést tudtak vásárolni, tavaly kevesebből, kétszázezer lejből modernizálhattak, s ehhez jön ez a közel ötmillió lej, amivel a baróti kórház az egyik legdinamikusabban fejlődő helyi közintézménnyé vált, a fejlesztések pedig a szolgáltatás minőségének emelésével a betegek érdekeit szolgálják – jelentette ki a polgármester.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-03 08:00 Cikk megjelenítése: 103 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 498
szavazógép
2025-11-03: Közélet - Iochom István:

Bagossy Levente díszlettervei Kézdivásárhelyen

Bagossy Levente Jászai Mari- és Hevesi Sándor-díjas díszlettervező színházidíszlet-makettjeiből nyílt kiállítás a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében szerdán délután. Az elmúlt harminc esztendő színpadtervei közül húszat tekinthet meg a közönség.
2025-11-03: Közélet - Bodor János:

Megkezdték a patakmeder helyreállítását (Kovászna)

A fürdőváros központjában megkezdték a Kovászna-patak támfalainak helyreállítását, melyek a május végi áradásokban sérültek meg. A munkálatokat – amelyek bruttó értéke több mint 973 ezer lej, ebből közel 169 ezer lej az áfa – a vízügyi hatóság finanszírozza, a kivitelező pedig a sepsibodoki Trio Impex Kft.
rel="noreferrer"