A fürdőváros központjában megkezdték a Kovászna-patak támfalainak helyreállítását, melyek a május végi áradásokban sérültek meg. A munkálatokat – amelyek bruttó értéke több mint 973 ezer lej, ebből közel 169 ezer lej az áfa – a vízügyi hatóság finanszírozza, a kivitelező pedig a sepsibodoki Trio Impex Kft.

Május végén a Kovászna-patak megáradt, a városközpontban a medret tartó falak több helyen megsérültek, egyes szakaszokon le is omlottak. Gyerő József polgármester az árvíz után elmondta, hogy az ISU-hoz és a megyei tanácshoz benyújtott jegyzőkönyv szerint a közterületen keletkezett kár meghaladta a kilencmillió lejt, a Dr. Benedek Géza Szívkórház melletti hidat is beleértve.

Galac Megye Tanácsa a nyáron egymillió lej támogatást nyújtott a háromszéki árvízkárok enyhítésére, ebből Kovászna Megye Tanácsa felmérések alapján 350 ezer lejt különített el Kovásznának. A polgármester elmondása szerint ennek egy részéből a legsürgősebb javításokat fedezik, mint például árkok ásása és kotrása a Kommandóra vezető DC14 jelzésű községi út mentén, kőkosarak elhelyezése partvédelemre a Kovászna-patakon a községi út közelében, illetve a megrogyott útszakaszok, a makadámutak és az átereszek javítása. A további, nagyobb költségű munkák – például a szívkórházi híd felújítása – a következő években a helyi költségvetésből valósulnak meg. A Trio Impex Kft. a Kovászna-patak medrében szerdán megkezdte a támfalak helyreállítását, amit a vízügyi hatósággal kötött szerződés szerint karácsonyig be is fejeznek.

A vízügyi hatóság illetékesei korábban közölték, hogy a Kovászna-patakon hosszabb távon teljes rehabilitációra van szükség – a szennyvíztisztító teleptől a Dr. Benedek Géza Szívkórházig –, mert a patakmedret tartó falak több mint ötvenévesek, és az utóbbi években a vízhozamok az eredeti méretezéshez képest megnőttek, így egyes részek már nem állják a terhelést.