Regionális vasútfejlesztési társuláshoz csatlakozik Sepsiszentgyörgy, amihez múlt csütörtökön adta hozzájárulását a város képviselő-testülete. A társulásban elsősorban Brassó megyei önkormányzatok vesznek részt, Sepsiszentgyörgy szempontjából az egyik előny, hogy amennyiben az európai uniós forrásokból finanszírozandó beruházás megvalósul, a vidombáki reptér vonattal is elérhető lesz. A beruházás a tágabb értelemben vett metropoliszövezetet behálózó három vasútvonal korszerűsítését és bővítését, illetve új szerelvényekkel való ellátását jelenti.

Amint az a testületi ülésen elhangzott, egy olyan kezdeményezésről van szó, mely Sepsiszentgyörgyöt is nagyon jó helyzetbe hozhatja. A tanácstagoknak a brassói metropoliszövezet fenntartható közszállítása érdekében létrejött fejlesztési egyesület, Brassó Megye Tanácsa, Brassó városa, Feketehalom, Rozsnyó, Vidombák, Zernest, Keresztényfalva, Barcaszentpéter, Szászhermány alkotta társuláshoz való csatlakozásra kellett áldásukat adniuk.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester ismertette, hogy a tetemes beruházást európai uniós forrásokból valósítanák meg az Országos Szállítási Programban. A cél a tágabb metropoliszövezetben bővíteni és megszervezni a vasúti közlekedést három fő pályán, több infrastrukturális beruházást (a meglévő infrastruktúra felújítását, villamosítását, részleges bővítését) is beleértve. A kezdeményezésnek három szakasza van: tervezés, pályázás, működtetés. A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak a pályázásból és a működtetés költségeiből is részt kell vállalnia, lakosságarányosan.

A beruházás megvalósulása egyebek mellett megoldaná, hogy a vidombáki nemzetközi repteret vonaton is meg lehessen közelíteni, mivel az elképzelés szerint az egyik vonal a háromszéki megyeszékhelyet kötné össze Feketehalommal, Vidombákot érintve. A metropoliszvonatok elindítása révén az 1-es, 11-es és 13-as országutak terhelése jelentősen csökkenhetne. Sepsiszentgyörgy és Háromszék esetében a vasútvonal hozzájárulhat a pálya mentén található térségek vonzóbbá tételéhez, így a szépmezői ipari park esetében is. A kezdeményezés továbbá illeszkedik a megyeszékhelynek a károsanyag-kibocsátás csökkentését, a közúti járműforgalom mérséklését és a közszállítás fejlesztését célzó stratégiájához – sorolta az alpolgármester.