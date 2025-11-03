A magyar közösség körében nagy hullámokat vert az a TikTok-videó, amelyben egy Tulcea megyei férfi alpári, gyűlöletkeltő hangnemben szidalmazta a magyarokat, név szerint említve Kézdivásárhelyt is. A felvétel az elnökválasztás első fordulója után került fel a közösségi oldalra, abban az időszakban, amikor George Simion, az AUR párt vezetője és radikális politikai mozgalma lendületet kapott. A férfi ellen feljelentést tett Bokor Tibor polgármester és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke is.

A videóban a Horia községből származó Nicolae Vădineanu az erdélyi magyar közösség elleni szélsőséges hangvételű, káromkodásokkal és sértésekkel teli kirohanásban „bozgoroknak” nevezte a magyarokat, „kiűzésüket” követelte Romániából. „Itt az ideje, hogy George Simion küldje őket vissza Budapestre” – mondta, és nyomdafestéket nem tűrő szidalmakat vágott a magyarsághoz. A felvétel hamar elterjedt az interneten, és közfelháborodást váltott ki, különösen a magyar közösségek körében.

A gyalázkodó tartalom miatt Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere, a város és a romániai magyarság védelmében három intézménynél is feljelentést tett – a rendőrségnél, az ügyészségnél, valamint a Diszkriminációellenes Tanácsnál. Mint akkor elmondta, a gyűlöletbeszéd nemcsak Kézdivásárhely ellen irányul, hanem minden romániai magyar ember méltóságát sérti. „Egyre több ilyen alak bukkan elő, akik nem akarnak minket ebben az országban, és nem akarják, hogy saját szülőföldünkön éljünk. De mi nem fogunk meghátrálni, nem fogunk innen elmenni” – hangsúlyozta az eset kapcsán frissiben tartott sajtótájékoztatón Bokor Tibor. Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke szintén feljelentést tett a Tulcea megyei férfi ellen gyűlöletre és etnikai diszkriminációra való uszítás miatt. Az ügy először a Babadagi Ügyészséghez került, amely azonban meglepő döntést hozott: a nyomozást lezárták, arra hivatkoztak, hogy a videó „az elkövető frusztrációjának, haragjának és szarkaz­musának egyéni megnyilvánulása” volt, nem pedig bűncselekmény.

A döntés ellen Tamás Sándor fellebbezett, ám a Tulcea Megyei Ügyészség helybenhagyta a babadagi határozatot. Indoklása szerint „a cselekmény nem meríti ki az uszítás bűncselekményének törvényi tényállását, hanem inkább szabálysértésnek minősül”. A hatóság szerint a gyűlöletkeltés „magasabb fokú és azonnali hatású buzdítást” feltételez, míg ebben az esetben a kijelentések nem váltottak ki ilyen eredményt.

A döntés annak tükrében is „érdekes”, hogy Románia főügyésze, Alexandru Florența az utóbbi hónapokban többször is kijelentette, az általa vezetett intézmény „nulla toleranciát” fog tanúsítani a szélsőséges megnyilvánulásokkal szemben. A Tulcea megyei eset azonban ennek az ellenkezőjét mutatja: továbbra sem kezelik kellő súllyal az etnikai gyűlöletbeszédet.