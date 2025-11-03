Patkányfogók a szemetesek körül

Mint közölték, bár munkatársaik naponta több alkalommal ellenőrzik a hulladéktárolókat, a továbbiakban a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt fektetnek, így a gyűjtőpontoknál csapdákat helyeznek ki a rágcsálók befogására.

Máthé László igazgató je­lezte, patkányfogókról van szó, melyeket a város összes szemétgyűjtője mellett elhelyeznek, „annak ellenére, hogy jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy bármilyen kártevő, különösen rágcsáló garázdálkodna hulladéktárolóink környékén” – fogalmazott. Hangsúlyozta, kulcsfontosságúnak tartják a megelőzést. A Tega száz henger alakú patkányfogót helyez el a hulladékgyűjtő szigeteknél, az elsőket a Szemerja negyedben rakták le, majd az Állomás negyed felé haladva a többi is fokozatosan helyére kerül. Megjegyezték, a csapdák csupán a rágcsálókra jelentenek veszélyt, a háziállatokra nem.

Az új szolgáltatás igény esetén a lakosság, valamint az intézmények számára is elérhető lesz. Lakótársulások kérésére a tömbházak pincéiben és egyéb, közös használatú terekben is végeznek szakszerű rágcsáló- és rovarirtást, illetve megelőző védekezést – tudtuk meg a társaság beszámolójából. (dvk)