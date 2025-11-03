Már a Hegedűs a háztetőn című musical főhőse is arról álmodozott, és azt énekelte, hogy ha ő gazdag lenne, temetné a munkát…

Ahhoz, hogy valaki meggazdagodjon, nincs recept, pedig sok ember szeretne mesés vagyonra szert tenni. Az amerikai John D. Rockefeller (1839–1937) az első milliójának eredetét firtató kérdésre azt válaszolta, hogy „csak erről ne kérdezzenek”. De ilyenszerű mondást tulajdonítanak Henry Ford (1863–1947) autógyárosnak is, aki azt mondta: „Az első milliómról ne kérdezzenek, a többivel készségesen elszámolok.”

Sokan lehetnek, akik ugyanezt vallják, és próbálkoznak (euróban, dollárban vagy angol fontban) milliós vagyonokat összeszedni. Van, aki szerencsejátékban vesz részt, és ha csak lottójegyet vesz, az nem is kerül sokba. Az igaz, nagyobb az esélye arra, hogy elüsse egy autó, mint hogy telitalálata legyen. Különben is, ahhoz, hogy biztos nyerő legyél az ötös lottón, 43 949 268 darab szelvényt kellene megvenni. A játékgépekkel, a félkarú rablóval is inkább veszíteni lehet, mint nyerni.

Elméletileg csalással is lehet nyerni, és sokan szereznek is vagyont. 2003-ban a bíróság szerint csalással nyerte el egy brit őrnagy a Legyen ön is milliomos! játék fődíját, az egymillió fontot úgy, hogy barátja jelzett köhögéssel a helyes válaszoknál. Az illető a nyereményt nem kapta meg, de a börtönt is elkerülte.

Aztán, mint ahogy legutóbb is történt, sokan lopással próbálnak milliókra szert tenni, ahogy a Louvre-i betörők próbálkoztak, de azokat is lassan lefülelik. Olyat nem hallottam, hogy valaki kétkezi munkával szerezte volna első millióját.

Most már szerencsére nálunk a lej olyan erős, hogy lejben is megéri összeszedni az első milliót, de azért itt se szeretik, ha annak eredetéről érdeklődnek a bűnügyi szervek. Sokszor törvénytelen milliószerzési tevékenységük szerencsére elévül. Voltak, akik meggazdagodtak a Caritasból vagy a FNI-ből, és köszönik szépen, jól vannak, de ahhoz nagyon sokan kellett hogy veszítsenek.

A meggazdagodás receptjeit külföldről is jöhetnének hozzánk tanulni, mert itt olyan módszerek vannak erre, amelyek teljesen törvényesek. Lehet, egy kicsit lassabban megy, mint a főnyeremény megütése, de ha az embernek lehetősége van rá, akkor – ha hosszabbacska távon is – biztosan milliomos lesz lejben, és szerencsés esetben akár még euróban is.

Az állami cégek vezetőinek van legnagyobb esélyük arra, hogy aránylag rövid idő alatt lejmilliomossá váljanak – törvényesen, egy év alatt. A HotNews hírportál szerint bérük a 100 000 lejt is eléri havonta. 125 vállalat által közölt adatok szerint a vezérigazgatók alapbérének átlaga 33 989 lej. A tíz legjobban fizetett vezérigazgató közül hat az energiaszektorból kerül ki (gáz, villamos energia). A vezérigazgatók legtöbben átlagban 30–50 ezer lejt keresnek, de a Légiforgalmi Hatóságnál a nagyfőnök jövedelme bónuszokkal együtt eléri a 110 000 lejt.

Az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) főnökének havi fizetése körülbelül nettó 75 ezer lej, ez azt jelenti, hogy ebből egy év és két hónap alatt több mint egymillió lejt tud megszerezni. Persze ahhoz, hogy eurómilliomos legyen, ahhoz bizony elég hosszú idő kell, majdnem hat év. És elég nehéz hat évig ilyen magas funkcióban maradni, bár az ilyen beosztásokat a pártok osztogatják híveiknek, de az sem probléma, ha a párt, amely odatette, veszít, csupán másik nyertes pártba kell átállnia az illetőnek.

Amikor mondták az ANRE főnökének, hogy más országokban, mint Franciaország vagy Spanyolország, kisebb az ilyen hatóságok főnökeinek a fizetése, olyasmit mondott, hogy nem tehet róla, mert nem ő állapította meg a munkabért. Különben a havi átlag nettó fizetés az ügynökségnél 18 635 lej. A nagy leépítéssel négyet építenek le a 293 alkalmazottból, mert vannak be nem töltött állásaik. Ehhez hasonló a helyzet a Pénzügyi Felügyeleti Hatóságnál, valamit a Távközlési Hatóságnál is.

Az ANRE, a Pénzügyi Felügyleti Hatóság és a Távközlési Hatóság vezetője most erős fogadalmat tett arra, hogy január elsejéig megtörténik hivatalaiknál a karcsúsítás és a javadalmak csökkentése. Remélhetőleg lesz, aki ezeket megtámadja az alkotmánybíróságon, és az biztosan alkotmányellenesnek fogja ezeket a vállalásokat nyilvánítani.

