Egyedülálló római lelőhelyre bukkantak Gyulafehérváron

A rendkívüli régészeti felfedezés részleteit csütörtökön ismertették a sajtóval a gyulafehérvári Egyesülés Múzeumának régészei. A helyi sajtó beszámolói szerint a Partos városrészben az önkormányzat egy modern buszterminált készül építeni uniós forrásokból, ezt előzte meg a régészeti feltárás.

A szakemberek eddig 5000 négyzetméternyi területet tártak fel, és a Római Birodalom Dácia tartományából származó, a III. század első felére datált leletekre bukkantak. A feltárást felügyelő Radu Ota régész emlékeztetett arra, hogy Gyulafehérvár helyén egykoron két római város is volt egymástól alig két kilométerre. A most talált leletek a Colonia Aurelia Apulensis nevű város északkeleti negyedéből valók. A Marcus Aurelius császárról elnevezett település Dácia leggazdagabb városa volt a régész szerint.

Az augusztus óta tartó feltárás során az 5000 négyzetméteren 14 utat és teret, a Római Birodalom különböző időszakaiból származó épületeket találtak. A leletek sorát egy 28 négyzetméteren megmaradt, kerámialapokból készült padlóburkolat gazdagítja. Ritkaságnak számít két egészben fennmaradt felirat is, melyeket az isteneknek szenteltek. A Jupiter képével díszített, bronzból és ólomból készült kocsialkatrész is egyedi, először találtak ilyet Dácia területén. A régész aláhúzta, hogy a nagy felületen jó állapotban megmaradt római utakat konzerválni kellene, valamint felterjeszteni az UNESCO világörökségi listájára. A feltárás november végéig tart, majd télire biztonságba helyezik a feltárt részeket, és jövőre folytatják a munkát.

Gabriel Rustoiu, a múzeum vezetője nyomatékosította, hogy a leleteket szeretnék a helyszínen megőrizni és látogathatóvá tenni a turisták számára. „Gyulafehérvár elsősorban a történelme miatt fontos” – hangsúlyozta. Arra is rámutatott, hogy még a régészeti feltárás elején tartanak, és a jövőben újabb leletek kerülhetnek elő.

Gabriel Pleșa polgármester is arról beszélt, hogy a leletek egy részét a helyszínen tennék láthatóvá, de az eredeti projektről sem mondanának le.

Gyulafehérváron korábban is találtak jelentős római kori leleteket, ép szarkofágot, arany ékszereket. A település a római korban fontos központ volt, itt állt Apulum, az ókori Dácia tartomány egyik jelentős városa.