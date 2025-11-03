Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Egyedülálló római lelőhelyre bukkantak Gyulafehérváron

2025. november 3., hétfő, Belföld

Nemzetközi jelentőségű, Romániában egyedülálló római kori leletekre bukkantak Gyulafehérváron: jó állapotban fennmaradt római kori utakat, épületeket, tereket, ritka padlóburkolatot és egy szekéralkatrészt találtak a régészek.

  • Folyamatosan tárnak fel római kori lelőhelyeket Gyulafehérváron. Fotó: Facebook / Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
    Folyamatosan tárnak fel római kori lelőhelyeket Gyulafehérváron. Fotó: Facebook / Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

A rendkívüli régészeti felfedezés részleteit csütörtökön ismertették a sajtóval a gyulafehérvári Egyesülés Múzeumának régészei. A helyi sajtó beszámolói szerint a Partos városrészben az önkormányzat egy modern buszterminált készül építeni uniós forrásokból, ezt előzte meg a régészeti feltárás.

A szakemberek eddig 5000 négyzetméternyi területet tártak fel, és a Római Birodalom Dácia tartományából származó, a III. század első felére datált leletekre bukkantak. A feltárást felügyelő Radu Ota régész emlékeztetett arra, hogy Gyulafehérvár helyén egykoron két római város is volt egymástól alig két kilométerre. A most talált leletek a Colonia Aurelia Apulensis nevű város északkeleti negyedéből valók. A Marcus Aurelius császárról elnevezett település Dácia leggazdagabb városa volt a régész szerint.

Az augusztus óta tartó feltárás során az 5000 négyzetméteren 14 utat és teret, a Római Birodalom különböző időszakaiból származó épületeket találtak. A leletek sorát egy 28 négyzetméteren megmaradt, kerámialapokból készült padlóburkolat gazdagítja. Ritkaságnak számít két egészben fennmaradt felirat is, melyeket az isteneknek szenteltek. A Jupiter képével díszített, bronzból és ólomból készült kocsialkatrész is egyedi, először találtak ilyet Dácia területén. A régész aláhúzta, hogy a nagy felületen jó állapotban megmaradt római utakat konzerválni kellene, valamint felterjeszteni az UNESCO világörökségi listájára. A feltárás november végéig tart, majd télire biztonságba helyezik a feltárt részeket, és jövőre folytatják a munkát.

Gabriel Rustoiu, a múzeum vezetője nyomatékosította, hogy a leleteket szeretnék a helyszínen megőrizni és látogathatóvá tenni a turisták számára. „Gyulafehérvár elsősorban a történelme miatt fontos” – hangsúlyozta. Arra is rámutatott, hogy még a régészeti feltárás elején tartanak, és a jövőben újabb leletek kerülhetnek elő.

Gabriel Pleșa polgármester is arról beszélt, hogy a leletek egy részét a helyszínen tennék láthatóvá, de az eredeti projektről sem mondanának le.

Gyulafehérváron korábban is találtak jelentős római kori leleteket, ép szarkofágot, arany ékszereket. A település a római korban fontos központ volt, itt állt Apulum, az ókori Dácia tartomány egyik jelentős városa.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-03 08:00 Cikk megjelenítése: 71 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 498
szavazógép
2025-11-03: Jegyzet - Kuti János:

Hogyan lehetsz milliomos? (A múlt hét)

Már a Hegedűs a háztetőn című musical főhőse is arról álmodozott, és azt énekelte, hogy ha ő gazdag lenne, temetné a munkát… 
2025-11-03: Belföld - :

Hírsaláta

HÁZASODNI KÉSZÜL AZ ÁLLAMFŐ. Nicuşor Dan államelnök száz százalékban biztos abban, hogy a közeljövőben megházasodik, de hangsúlyozta, hogy az esküvő egy személyes, családi esemény lesz.
rel="noreferrer"