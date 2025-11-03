Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. november 3., hétfő, Belföld

HÁZASODNI KÉSZÜL AZ ÁLLAMFŐ. Nicuşor Dan államelnök száz százalékban biztos abban, hogy a közeljövőben megházasodik, de hangsúlyozta, hogy az esküvő egy személyes, családi esemény lesz.

  • Nicușor Dan és élettársa, Mirabela Grădinaru Fogarason, az államfő szülővárosában. Fotó: Facebook / Nicușor Dan
    Nicușor Dan és élettársa, Mirabela Grădinaru Fogarason, az államfő szülővárosában. Fotó: Facebook / Nicușor Dan

A Cotidianul című lapnak adott interjúban elmondta: bár karrierje sok idejét felemésztette, eljött az ideje egy ilyen személyes döntésnek, amelyet nagy odafigyeléssel és belső nyugalomban kell meghozni; ezért utasította vissza, hogy a választási kampány során nősüljön meg, ahogy ezt felajánlották neki. Amikor arról kérdezték, miért dönt úgy egy férfi, aki 50–55 éves koráig nem házasodott meg, hogy most mégis megteszi ezt a lépést, az államfő így válaszolt: „Ez egy személyes kérdés, ezért óvatosan fogok válaszolni. Sok minden volt… Úgy gondolom, ezt a döntést az embernek élete egy csendes, elgondolkodó időszakában kell meghoznia.” Nicuşor Dan 55 éves. Több mint húsz éve él kapcsolatban Mirabela Grădinaruval, akivel két gyermekük van: egy 9 éves kislány, Aheea és egy 3 éves kisfiú, Antim. (Maszol)

ELADTÁK A GYERMEKÜKET, A PÉNZBŐL AUTÓT VETTEK. Hétezer euró – leírni is szörnyű, de ennyit ért az alig három hete megszületett kisfia a 21 éves férfinak és 18 éves élettársának. A Gorj megyei rendőrség és a DIICOT vizsgálja a fiatal pár ügyét, akik egy 47 éves férfinak adták el újszülött gyermeküket, a pénzből pedig autót vásároltak. A kisbabát a vásárló lakásán találták meg, a férfit őrizetbe vették, a szülők ellen távollétükben előzetes letartóztatást indítványoztak. Az eddigi adatok szerint az apa 2024 nyarától különböző lakóhelyekre költöztette élettársát, akit saját anyagi hasznára prostitúcióra kényszerített, 2025 augusztusában pedig rávette a nőt a gyermek eladására. A nő az anyakönyvi hivatalban valótlanul úgy nyilatkozott, hogy a 47 éves férfi a gyermek apja, és meghatalmazást is adott a csecsemő útlevelének kiváltásához és az országból való kiviteléhez. Szeptemberben két közjegyzői meghatalmazás és a valótlan adatokkal kitöltött űrlap alapján a Gorj megyei prefektúra útlevélosztálya ki is állította az útlevelet a gyermeknek, aki a rendőrségi házkutatás után a Gorj megyei gyermekvédelmi igazgatóság gondozásába került. (Főtér)

A COLECTIV EGYIK ÁRA. A bukaresti Colectiv klubban 2015. október 30-án történt tűzeset óta Románia több mint 11,6 millió eurót fizetett súlyos égési sérültek kezeléséért az Európai Unió, Svájc és az Egyesült Királyság kórházaiban; 2020. október 31-ig 4,8 milliót, az előző három évben pedig közel 7 milliót – derült ki az Országos Egészségbiztosítási Hivatal (CNAS) által közölt adatokból. A 11,6 millió euróból 9,5 millió eurót már kifizettek. Ugyanezen adatok szerint 2023 decemberében Románia 1,6 millió euróval tartozott, ami a kifizetetlen összegeket jelenti. 2015-ben a Colectiv-tűzvész következtében összesen 36 beteg részesült külföldi kezelésben, a következő években, beleértve 2020-at is, a külföldön kezelt égési sérültek száma általában évente 10 alatt maradt. 2023-ban és 2024-ben összesen 39 beteget kezeltek külföldön, 2025-ös adatok még nem állnak rendelkezésre. A Colectiv-tragédia után tíz évvel Romániában még mindig nincsenek a súlyos égési sérültek kezelését ellátó, teljesen működőképes központok, és a súlyos eseteket továbbra is külföldi egészségügyi intézményekbe szállítják. „Mivel Románia az Európai Unió tagállama, a román társadalombiztosítási rendszerben biztosítottak jogosultak az orvosi szolgáltatásokra az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség, Svájc, Nagy-Britannia és Észak-Írország területén” – közölte az intézmény. A dokumentumot csak a román egészségügyi rendszerben biztosított személyeknek állítják ki, és csak a külföldi kezeléshez szükséges orvosi költségeket fedezi, mást – például a sürgősségi légi szállítást, a szállást vagy a társfinanszírozást – nem. (Krónika)

Hozzászólások
Az ön értékelése:
