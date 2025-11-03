Bírságoltak a megemlékezésért

A bukaresti Colectiv klubban tíz évvel ezelőtt bekövetkezett, 56 halálos áldozatot követelő tűzvész áldozatainak emlékére szervezett csütörtöki felvonulás egyik szervezője, Marian Rădună péntek reggel közölte, hogy 3000 lejes bírságot szabott ki rá a csendőrség, mivel az esemény tovább tartott az engedélyben megjelölt időpontnál.

Bejelentése heves reakcióhullámot váltott ki, több civil szervezet tiltakozó levelet intézett Ilie Bolojan miniszterelnökhöz és Cătălin Predoiu belügyminiszterhez. A Korrupció Öl nevű egyesület Facebook-oldalán közzétett nyílt levélben az aláírók hangsúlyozták, az esemény megemlékező jellegű volt, és békésen, politikai felhangok és rendbontás nélkül zajlott, emlékeztettek a gyülekezési jogra, és megfélemlítő, veszélyes precedensnek nevezték a bírságolást. Felrótták ugyanakkor, hogy a „szélsőséges szervezetek” közelmúltbeli tüntetésein tapasztalt erőszakos és xenofób megnyilvánulásokat „passzívan szemlélte” a csendőrség, a hatóságok gyors beavatkozása elmaradt, és bírságokat sem róttak ki. Pénteken a csendőrség vezetője, Alin Mastan nyilvánosan bocsánatot kért a történtek miatt, őszinte sajnálkozását fejezte ki és kivizsgálást ígért.