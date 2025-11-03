Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bírságoltak a megemlékezésért

2025. november 3., hétfő, Belföld

A bukaresti Colectiv klubban tíz évvel ezelőtt bekövetkezett, 56 halálos áldozatot követelő tűzvész áldozatainak emlékére szervezett csütörtöki felvonulás egyik szervezője, Marian Rădună péntek reggel közölte, hogy 3000 lejes bírságot szabott ki rá a csendőrség, mivel az esemény tovább tartott az engedélyben megjelölt időpontnál.

  • A Colectiv-tűzvész áldozataira emlékeztek. Fotó: Facebook / Corupția ucide
    A Colectiv-tűzvész áldozataira emlékeztek. Fotó: Facebook / Corupția ucide

Bejelentése heves reakcióhullámot váltott ki, több civil szervezet tiltakozó levelet intézett Ilie Bolojan miniszterelnökhöz és Cătălin Predoiu belügyminiszterhez. A Korrupció Öl nevű egyesület Facebook-oldalán közzétett nyílt levélben az aláírók hangsúlyozták, az esemény megemlékező jellegű volt, és békésen, politikai felhangok és rendbontás nélkül zajlott, emlékeztettek a gyülekezési jogra, és megfélemlítő, veszélyes precedensnek nevezték a bírságolást. Felrótták ugyanakkor, hogy a „szélsőséges szervezetek” közelmúltbeli tüntetésein tapasztalt erőszakos és xenofób megnyilvánulásokat „passzívan szemlélte” a csendőrség, a hatóságok gyors beavatkozása elmaradt, és bírságokat sem róttak ki. Pénteken a csendőrség vezetője, Alin Mastan nyilvánosan bocsánatot kért a történtek miatt, őszinte sajnálkozását fejezte ki és kivizsgálást ígért.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-03 08:00 Cikk megjelenítése: 137 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 498
szavazógép
2025-11-03: Belföld - :

Hírsaláta

HÁZASODNI KÉSZÜL AZ ÁLLAMFŐ. Nicuşor Dan államelnök száz százalékban biztos abban, hogy a közeljövőben megházasodik, de hangsúlyozta, hogy az esküvő egy személyes, családi esemény lesz.
2025-11-03: Belföld - :

A nemzetbiztonságért is felelni fog

Nicuşor Dan államfő szombati hatállyal nemzetbiztonsági tanácsadónak is kinevezte Marius-Gabriel Lazurcát, aki október elejétől a külpolitikáért, a stratégiai partnerségekért és határon túli románokért is felelős elnöki tanácsadó, és ezt a tisztségét is megtartja.
rel="noreferrer"