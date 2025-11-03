Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nemzetbiztonságért is felelni fog

2025. november 3., hétfő, Belföld

Nicuşor Dan államfő szombati hatállyal nemzetbiztonsági tanácsadónak is kinevezte Marius-Gabriel Lazurcát, aki október elejétől a külpolitikáért, a stratégiai partnerségekért és határon túli románokért is felelős elnöki tanácsadó, és ezt a tisztségét is megtartja.

  • Marius Gabriel Lazurca. Fotó: Facebook / Embajada de Rumania en México / Ambasada României în Mexic
    Marius Gabriel Lazurca. Fotó: Facebook / Embajada de Rumania en México / Ambasada României în Mexic

Nicuşor Dan a kilencvenes években, párizsi egyetemista korában ismerkedett meg vele; a filológus végzettségű Lazurca karrierdiplomata lett, 2016 és 2020 között budapesti nagykövet volt, és nyílt nézeteltérései voltak az Orbán-kormánnyal.

