A nemzetbiztonságért is felelni fog

Nicuşor Dan a kilencvenes években, párizsi egyetemista korában ismerkedett meg vele; a filológus végzettségű Lazurca karrierdiplomata lett, 2016 és 2020 között budapesti nagykövet volt, és nyílt nézeteltérései voltak az Orbán-kormánnyal.

Nicuşor Dan államfő szombati hatállyal nemzetbiztonsági tanácsadónak is kinevezte Marius-Gabriel Lazurcát, aki október elejétől a külpolitikáért, a stratégiai partnerségekért és határon túli románokért is felelős elnöki tanácsadó, és ezt a tisztségét is megtartja.

