Simion testőröket kért

2025. november 3., hétfő, Belföld

Személyi védelmet kért a Kormányőrségtől (SPP) saját maga, a családja és a párt vezetősége számára az AUR elnöke, George Simion pénteken.

  • George Simion a bukaresti Nemzeti Székesegyház felszentelésén a csendőrök közül üdvözölte a híveket. Fotó: Facebook / George Simion
    George Simion a bukaresti Nemzeti Székesegyház felszentelésén a csendőrök közül üdvözölte a híveket. Fotó: Facebook / George Simion

Kérését azzal indokolta, hogy csütörtökön a párt székházának homlokzatát megrongálták a Trump-kormány által terrorszervezetnek minősített Antifa tagjai, de „a rendőrség eddig nem azonosította az elkövetőket, pedig részletes videofelvételek készültek a vandalizmusról”; ő maga már több mint 90 halálos fenyegetést kapott, és bár sok esetben az elkövetők személyazonossága is ismert, még egyiküket sem hallgatták ki. A rendőrség szombaton válaszolt: az intézmény közleménye szerint „maximális komolysággal” kezeli a fenyegetésekre, erőszakos cselekedetekre vagy az egyének biztonságát fenyegető egyéb tettekre vonatkozó bejelentéseket, az AUR elnökének feljelentései nyomán eljárást indítottak, és folyamatban van a nyomozás.

