A nap fotója

Az észtországi szezonnyitó után a második versenyét is megnyerte a kézdivásárhelyi Nagy-Rozsnyai Lotti, aki a felvidéki Nagyszombaton megtartott műkorcsolya Tirnavia Ice Cup elnevezésű viadalon a 10 éves lányok korosztályában nem talált legyőzőre. A háromszéki sportoló remek idénykezdésen van túl, ami bizakodásra ad okot a november 13-án kezdődő európai kritérium-versenysorozat előtt.