A nap fotója

2025. november 3., hétfő, Szabadidő
  • Halottak napján. Albert Levente felvétele
    Halottak napján. Albert Levente felvétele
2025-11-03: Belföld - :

Simion testőröket kért

Személyi védelmet kért a Kormányőrségtől (SPP) saját maga, a családja és a párt vezetősége számára az AUR elnöke, George Simion pénteken.
2025-11-03: Sport - :

Fölényes diadal Nagyszombaton (Műkorcsolya)

Az észtországi szezonnyitó után a második versenyét is megnyerte a kézdivásárhelyi Nagy-Rozsnyai Lotti, aki a felvidéki Nagyszombaton megtartott műkorcsolya Tirnavia Ice Cup elnevezésű viadalon a 10 éves lányok korosztályában nem talált legyőzőre. A háromszéki sportoló remek idénykezdésen van túl, ami bizakodásra ad okot a november 13-án kezdődő európai kritérium-versenysorozat előtt.
