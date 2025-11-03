A bátran és agresszíven játszó Sepsi-SIC tegnap hazai pályán 31–29 arányban győzött az eddig hibátlan CSM Roman ellen a női másodosztályú kézilabda-bajnokság hatodik fordulójában. A zöld-fehér mezesek sorozatban ötödször nyertek és megérdemelten ugrottak a B-csoport élére. Carmen Cartaș tanítványai november 9-én a Fogarasi VSK vendégeként játszanak az odavágó-sorozat utolsó körében.

Rang­adóhoz méltóan kezdődött a mérkőzés, a csapatok nem finomkodtak egymással. Az első öt percben kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, aztán a házigazdák Márton Evelyn és Denisa Pavel játékának köszönhetően elléptek három góllal (6–3). A tapasztalt rivális nem illetődött meg, a 15. percben egyenlített (6–6), majd a folytatásban ismét felváltva estek a találatok. Az első félidő végén a háromszéki együttes megrázta magát, ezáltal megérdemelt előnnyel vonulhatott szünetre (14–12). A második felvonásban először a vendégek voltak eredményesek, aztán a zöld-fehér mezesek meglepték ellenfelüket. A kapuban Maria Demeter remek teljesítményt nyújtott, elöl pedig Andra Banu átlövései bizonyultak védhetetlennek, valamint szélen Delia Rău és Daria Lupișcă is többször megvillant (20–14). A nagy iramot diktáló sepsiszentgyörgyi alakulat a hajráig magabiztosan őrizte megnyugtató előnyét, azonban az utolsó öt percben a Carmen Cartaș irányította kézilabdázók kiengedtek, emiatt becsúszott néhány hiba, amit a moldvai gárda rögtön kihasznált és faragott hátrányából. A Sepsi-SIC győzelme mégsem forgott veszélyben (31–29), így a táblázatban megelőzte az idényben először vereséget szenvedő Neamț megyei vetélytársát.

Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 6. forduló: Sepsi-SIC–CSM Roman 31–29 (14–12).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 300 néző. Vezette: Marian Drăghici és Victor Drăguț. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 4 (2), Damian 3, Pavel 9 (3), Crețu 2, Rău 4, Bîrlă. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă 5, Cîrstian, Ghinea, Kolumbán, Banu 3, Solymosi, Balázs, Soreanu 1. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Roman: Tymoshenkova – Ungureanu 9 (3), Stoleru 5 (2), Loi 1, Gál 2, Creangă 6, Epureanu 3. Cserék: Irina (kapus), Apostu, Preluca, Roșu 2, Radu, Vieriu, Neamțu 1 (1). Vezetőedző: Neculai-Răzvan Caba. Kiállítások: 14, illetve 2 perc. Hétméte­resek: 5/7, illetve 6/11.

További eredmények, 6. forduló: Jászvásári CSM–CS Județean Prahova 38–23, Hargita KK–CS Știin­ța Bacău 25–24. A Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ–Fo­garasi VSK mérkőzést ma 17 órától rendezik.

A rangsor állása: 1. Sepsi-SIC 10 pont, 2. CSM Roman 10, 3. Jászvásári CSM 9, 4. CS Județean Prahova 6, 5. Hargita KK 4, 6. Fogarasi VSK 4, 7. Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 0, 8. CS Știința Bacău 0.