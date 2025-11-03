Magabiztos sikerrel hangolt szerdai nemzetközi mérkőzésére a Sepsi-SIC, amely tegnap 95–66 arányú győzelmet aratott a Kolozsvári U vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga 5. fordulójában. A zöld-fehérekre holnapután újabb kiszállás vár, hiszen az Európa-kupa következő körében a KSC Szekszárd otthonában vendégeskednek.

Háromszéki kosár vezette fel az élvonalbeli pontvadászat 5. fordulójának erdélyi rangadóját, majd percekig fej fej mellett haladt a két csapat (7–7). A folytatásban Cătinean és Szabó tripláival meglépett a Sepsi-SIC (7–13), amely 24–16-ra nyerte meg az első negyedet. A másodikban magára talált a kézdivásárhelyi Bara-Németh Beátát is a soraiban tudó Kolozsvári U, amely gyorsan felzárkózott egy kosárra (26–28). A továbbiakban a kincses városiak voltak a jobbak a pályán, sőt, a 19. percben még a vezetést is átvették (37–36). Előnyük nem tartott sokáig, hiszen a kispadról érkező Gereben jól megszórta őket, a bajnoki címvédő sepsiszentgyörgyi gárda pedig plusz öt ponttal a tarsolyában vonult nagyszünetre (37–42).

Az öltözőből egy határozottabb Sepsi-SIC jött ki, amely ritmust váltva gyorsan ellépett kolozsvári vendéglátóitól (40–52). Ezt követően a házigazda alakulat még próbált lépést tartani a címvédővel, amely végül megnyugtató előnnyel zárta a harmadik negyedet (48–62). Az utolsó szakaszban is meneteltek a zöld-fehér mezes lányok, akik a 35. percben már 25 ponttal vezettek (53–78). A találkozó hajrája is a háromszékiekről szólt, a 39. percben már 30 pont volt a különbség a két együttes között (61–91), a Sepsi-SIC végül 95–66-ra nyert. Ez volt csapatunk harmadik bajnoki sikere a mostani szezonban.

A találkozó legeredményesebb játékosa Gereben volt a maga 18 pontjával, míg csapattársa, Potter egy újabb dupla duplát jegyzett, miután 13 ponttal és 10 lepattanóval járult hozzá a Sepsi-SIC diadalához. A házigazdáktól Lipovan és David 14–14 ponttal fejezte be a mérkőzést.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 5. forduló: Kolozsvári U–Sepsi-SIC 66–95 (16–24, 21–18, 11–20, 18–33).

Kolozsvár, Horia Demian Sportcsarnok, mintegy 100 néző. Vezette: Mate Andras Stretea, Bukuresti Loránd, Ana Maria Calapiș. Kolozsvár: Lipovan 14/6, David 14/3, Bara-Németh 10, Taylor 10, Morris 11/3 – Ples, Rus, Axintie, Kosmach 4, Popovici, Chis 3, Horváth. Vezetőedző: Jannisz Kukosz. Sepsi-SIC: Armanu 4, Cătinean 7/3, Potter 13, Szabó 9/3, Mérész 13 – Gereben 18/6, Davis 14, Holló, Mikes 8/3, Haranguș, Ghiță 2, Diop 7. Vezetőedző: Zoran Mikeš.