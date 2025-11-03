Idegenben folytatta menetelését a Sepsi OSK II. a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. Az odavágó-sorozat utolsó, 11. fordulójában Nagy Sándor legénysége pénteken 5–0-ra diadalmaskodott a CSM Râmnicu Sărat otthonában, így zsinórban hatodik sikerével a harmadik helyre lépett a táblázatban. A listavezető Kézdivásárhelyi SE szombaton gól nélküli döntetlent játszott a CS Păulești vendégeként, ezáltal egy pontra csökkent az előnye a rangsorban második Sporting Liești előtt.

A sepsiszentgyörgyi csapat remekül kezdett Buzău megyében, Vlad Truța már a 7. percben vezetést szerzett. A piros-fehér mezesek az első félidőben még kétszer beköszöntek, a 18. percben Sorin Matei továbbított a hálóba, majd a 34. percben Kocsis Norbert növelte a különbséget (0–3). Szünet után kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, ezáltal a 75. percig nem született újabb találat, ekkor azonban Luca Păcuraru volt eredményes, aztán a 90. percben Nistor Ákos is feliratkozott a gólszerzők közé (0–5). Nagy Sándor alakulata immár öt hete hibátlan a harmadosztályú bajnokságban, ráadásul nagyszerű sorozatának köszönhetően az utolsó helyről a harmadikra ugrott.

A kézdivásárhelyi együttes fölényben futballozott a CS Păulești vendégeként, Liviu Negoiță legénysége több helyzetet kialakított, viszont a Prahova megyei gárda szervezett védekezését az első és a második felvonásban sem sikerült feltörnie, így a találkozó vége 0–0 lett. A kék-fehér mezesek az idényben másodszor játszottak döntetlent, emellett nyolcszor győztek és csak egyszer szenvedtek vereséget, így az élen zárták az odavágó-sorozatot. A céhes városi labdarúgók a csoportban a legjobb védelemmel és a második leghatékonyabb támadójátékkal rendelkeznek, tizenegy összecsapáson mindössze hét gólt kaptak és huszonnyolcszor zörgették meg az ellenfelek hálóját.

Eredmények, 11. forduló: CSM Râmnicu Sărat–Sepsi OSK II. 0–5 (gólszerzők: Vlad Truța 7., Sorin Matei 18., Kocsis Norbert 34., Luca Păcuraru 75., Nistor Ákos 90.), CS Păulești–Kézdivásárhelyi SE 0–0, FC Unirea Brăila–CSO Plopeni 3–4, Galaci Oțelul II.–Petrolul Ploiești II. 1–5, CS Blejoi– Sporting Liești 1–2, CS Vic­toria Traian–Unirea Bra­niștea 0–3.

A táblázat:

1. Kézdivásárhely 8 2 1 28–7 26

2. Lieşti 8 1 2 31–17 25

3. Sepsi OSK II. 6 2 3 24–13 20

4. Păuleşti 6 2 3 18–9 20

5. Plopeni 6 1 4 19–17 19

6. Braniştea* 6 2 3 25–19 17

7. Blejoi 5 1 5 23–16 16

8. Traian 4 1 6 15–26 13

9. Petrolul II. 4 0 7 20–20 12

10. Brăila 2 2 7 13–33 8

11. Râmnicu Sărat 2 0 9 14–31 6

12. Oţelul II. 1 2 8 13–35 5

* három büntetőpont levonva

A 12. forduló programja: * november 7., péntek: CSM Râmnicu Sărat–Spor­ting Liești (14 óra), CS Blejoi–Unirea Braniștea (14 óra), Galaci Oțelul II.–FC Unirea Brăila (14 óra) * november 8., szombat: CSO Plopeni–Sepsi OSK II. (14 óra), CS Victoria Traian–Kézdivásárhelyi SE (14 óra), CS Păulești–Petrolul Ploiești II. (14 óra). (miska)