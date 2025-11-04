Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa és rokon, a botoșani-i születésű sepsiszentgyörgyi GHIORGHI COSTINIUC 90 éves korában 2025. november 3-án elhunyt.

Földi maradványait november 5-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozójától.

Virrasztás kedden 18 órától, részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120536

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” (1Korinthus 13,13)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, édesapa, nagyapa és dédnagyapa, id. MIKLÓS ANDRÁS életének 87. évében csendesen megpihent.

Drága halottunktól végső búcsút veszünk 2025. november 4-én, kedden 13 órakor a szotyori ravatalozóházban, majd örök nyugalomra helyezzük a református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A koszorúmegváltást a halottasház bejáratánál kihelyezett perselybe gyűjtjük, melyet a család a szotyori református egyháznak adományoz.

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük, s hálával gondolunk életére, szeretetére és példájára.

Nyugodjék békében!

A gyászoló család

1120531

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csíkjenőfalvi születésű sepsiszentgyörgyi özv. BOTH FÉLIXNÉ ERŐS BORBÁLA életének 93. évében hosszú szenvedés után 2025. november 2-án elhunyt.

Temetése november 4-én 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a szemerjai új református temető ravatalozóházától.

Gyászoló hozzátartozói

4335690

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a nagyborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi HAJDÁR IDA (szül. BAGOLY) szerető szíve életének 92. évében megszűnt dobogni.

Utolsó útjára 2025. november 4-én 15 órakor kísérjük a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335691

Megemlékezés

„Aki szeretetben él, az nem hal meg – csak előremegy.” Kegyelettel emlékezünk a bitai DOMBORA IGNÁCRA, aki ma egy éve hagyott itt bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120535

„Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet, de a sors életünkben mindent összetépett.” Fájó szívvel emlékezünk a sepsibükszádi születésű sepsiszentgyörgyi KODRA ISTVÁNRA halálának első évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

5219/b

Szomorú szívvel és sok szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyára, feleségre, nagymamára, CZIRMAI JULIANNÁRA, aki ma hét éve távozott el közülünk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Nyugodj békében, drága jó édesanyánk.

Szerető családja

1120526

Egy év telt el, de fájdalmunk nem csökkent. Hiányát mindennap érezzük, örök szeretettel emlékezünk VITÁLYOS ANDRÁSRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120528