TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti műsorán: ma, 5-én, szerdán és 8-án, pénteken 19 órától a kamarateremben A. P. Csehov művei alapján: Mikor lesz nyár?; írta és rendezte: Barabás Olga. Az előadás időtartama: 1 óra 50 perc, szünet nélkül. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatóak.

BEMUTATÓ AZ UDVARTÉR SZÍNHÁZBAN. A Vigadó Művelődési Központ nagytermében ma 19 órától bemutatják a Kosztolányi Dezső regénye alapján készült Édes Anna című darabot. A regényt színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba. A 2025/2026-os bérletrendszer első elődását a Kosztándi Jenő-bérleteseknek játsszák (szabadjegyek is kaphatók).

35. Népzene- és Néptánctalálkozó

Mini változatban, ám mégis gazdag és színvonalas programmal tartják a 35. Népzene- és Néptánctalálkozót november 7–8. között Sepsiszentgyörgyön. A kormány költségcsökkentési intézkedései miatt az idei kiadás szerényebb körülmények között kerül megrendezésre, de a találkozó szellemisége, közösségteremtő ereje és értékrendje változatlan marad. A programban helyet kap a XI. Székelyföldi Legényesverseny, a sepsiszentgyörgyi közönség önálló koncerten hallhatja a legendás Muzsikás együttest, gyermekelőadással érkezik a Maros Művészegyüttes, és természetesen színpadra lép a házigazda Háromszék Táncszínház is, ezúttal az Udvarhely Néptáncműhellyel közös előadásával. A fesztivál keretében továbbá gyermekprogramok, szakmai programok, fotókiállítások, és táncházak várják az érdeklődőket. A kétnapos eseménynek a Tamási Áron Színház, a Háromszék Tánc­stúdió, a Székely Mikó Kollégium Konferenciaterme, illetve az Óriáspince Rendezvényterem ad otthont.

A részletes program: pénteken 10–15 óráig gyerekrajz-kiállítás: Népi hangszerek birodalma a Tamási Áron Színház előcsarnokában; 11 órától a Tamási Áron Színházban János Vitéz – a Maros Művészegyüttes gyermekelőadása, rendező-koreográfus: Novák Ferenc „Tata”; 12 órától a Tamási Áron Színház előcsarnokában az Aranyszőrű bárány – mesés-zenés táncház Karácsony-Tóth Tünde, Tóth Zalán és Tóth Zselyke vezetésével; 14 órától a Míves Házban (Kós Károly utca 5A) Síppal, dobbal, nádi hegedűvel – módszertani képzés pedagógusoknak Demeter Miklóssal és Benkő Évával; 16 órától flashmob a főtéren; 19 órától a Tamási Áron Színházban Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére – koprodukció, előadja az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház tánckara, a Heveder zenekar kíséretében, rendező-koreográfus: Tőkés Csaba Zsolt; 21 órától az Óriáspince Rendezvényteremben (Csíki utca 62.) táncház és folkkocsma, zenélnek: Piros Pántlikás zenekar, Heveder banda, Folker együttes, Finom zenekar, házigazdák: Kis-Demeter Erika és Kis István.

JEGYEK. A ritka magyar című előadásra a teljes árú jegy 40 lej, kedvezményes jegy diákoknak és nyugdíjasoknak 20 lej; a Muzsikás együttes Szól a kakas már című koncertjére a teljes árú jegy 40 lej, kedvezményes jegy diákoknak és nyugdíjasoknak 20 lej; táncházakban pénteken 20 lej, szombaton ingyenes a belépés. A többi programra a belépés ingyenes. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a helyszínen kaphatók. Telefonszám: 0267 312 104.

Könyvbemutató

SEPSISZENTGYÖRGY. November 6-án, csütörtökön 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében bemutatják Pálmai Tamás, a Háromszék külső munkatársa Katica macija című mesekönyvét. Beszélgetőtárs Farcádi Botond főszerkesztő, közreműködik a Mácsafej zenekar.

KÉZDIVÁSÁRHELY. November 5-én, szerdán 17 órától a Vigadó Művelődési Központ földszintjén a Maass­luis Nyugdíjasklubban be­mutatják Kalányos Ottó lelkész Ha te pap leszel, én pápa című könyvét. ♦ Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében mutatják be Borcsa János új kötetét a Vigadó Művelődési Központ dísztermében november 6-án, csütörtökön 18 órától. A szülővárosa által Pro Urbe díjjal kitüntetett szerző Olvasatokban az élet című, sorrendben tizennegyedik kötete ez év szeptemberében jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában. Az irodalmi tanulmányokat, kritikákat és esszéket tartalmazó könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője. A könyvbemutató végén a szerző dedikál.

Ismeretterjesztő előadás Sepsiszentgyörgyön

A magyar tudomány napja alkalmából, november 5-én, szerdán 18 órától diákoknak és felnőtteknek is ajánlott, magyar Nobel-díjas tudósokról szóló zenés ismeretterjesztő előadást tartanak a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A rendezvény narrátora: Nagy Péter Zoltán (Csíkszereda). Közreműködik: György László (gitár és ének). Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától 150 éves a Székely Nemzeti Múzeum címmel Vargha Mihály szobrászművész, múzeumigazgató (Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes előadást. Az intézmény történetéről szóló kötet a helyszínen megvásárolható. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Ingyenes ügyintézés Gidófalván

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai november 5-én, szerdán 17–19 óráig Gidófalván a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekszületések, házasságok, válások és halálesetek anyakönyvezésében, a magyar igazolvány igénylésében, a magyar országgyűlési választásokra történő regisztrációban, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Megemlékezés Barcaföldváron

Koszorúzással egybekötött megemlékező istentiszteletet tartanak a nemzeti gyásznapon, ma 15.30 órától az egykori barcaföldvári fogolytábor helyén létesült emlékkertben.

Képernyő

TVR1. Ma 15 órától: Barcsay-Bammes-kiállítás a Liszt Intézetben – A bukaresti Liszt Intézet különleges kiállítással tiszteleg Barcsay Jenő születésének 125. évfordulója előtt. A Kossuth-díjas festő és grafikus anatómiai rajzai mellett a tárlat Gottfried Bammes, a drezdai Képzőművészeti Egyetem tanárának munkáit is bemutatja. ♦ Szilágyi István-emléktábla-avatás – Volt egy nagy szilágysági írónk, akinek most éppen Zilahon állítottak emléktáblát, ahol meghatározó iskolás éveit töltötte. Szilágyi István Kossuth-díjas író idén lett volna 87 éves. Előadások, filmvetítés mellett egy támogató ösztöndíjat is felajánlott a család egy tehetséges zilahi fiatalnak. ♦ Szilágyi István otthonában – 1998-ban, kolozsvári otthonában keresték fel B. Nagy Veronika és Kötő Zsolt, a Magyar Adás munkatársai az akkor hatvanéves írót. Az archív felvételen Szőcs István is beszél pályatársa írói tevékenységéről.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsi­szentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő), 16.30-tól Stitch Head (románul beszélő), 18 órától Spring­steen: Szabadíts meg az ismeretlentől (román feliratos), 18.15-től Jó kutya (román feliratos), 20 órától Lăzărescu úr halála (román filmdráma), 20.15-től Vadászat után (magyar feliratos).

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kilyénben. Honlap: tega.ro.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A Kónya Ádám Művelődési Házban szerdán 16 órakor: Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona gyógyszertár (0372 409 392) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár tart nyitva.