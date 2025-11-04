A pontvadászat legutóbbi körében a háromszéki együttes hazai környezetben játszott döntetlent a Gloria Beszterce ellen (1–1), míg az Ilfov megyei alakulat a Chindia Târgoviște otthonában nyert rangadót (0–2). Múlt héten a székelyföldi gárda a Román Kupa csoportkörében is pályára lépett, az FK Csíkszereda vendégeként gól nélküli mérkőzésen osztozott a pontokon. A Sepsi OSK és az FC Voluntari számára is rendkívül fontos a mai összecsapás, egy győzelemmel előbbi az ötödik, míg utóbbi a harmadik helyre léphetne előre. Jelenleg a piros-fehér mezesek 20 ponttal a tizenegyedikek a rangsorban, a Florin Pîrvu irányította csapat pedig 22 egységgel hetedik. A sepsiszentgyörgyi és az Ilfov megyei együttes 2017 szeptembere és 2024 márciusa között a SuperLigában tizennyolcszor, a Román Kupában kétszer nézett farkasszemet: ezek közül hat találkozó a Sepsi OSK, hét pedig az FC Voluntari sikerével zárult, hét alkalommal pedig nem bírtak egymással a felek.

„Fontos mérkőzés előtt állunk. Az eredmények alakulása következtében a másodosztály mezőnye szorossá vált. A legutóbbi meccsünkön tetszett a labdarúgók energiája és hozzáállása, arra kell törekednünk, hogy azt a színvonalat megőrizzük a folytatásban is. Azoknak az együtteseknek, amelyek komolyabb célokat dédelgetnek, szükségük van arra, hogy a játékosaik között meglegyen az összhang. A Voluntari remek csapat, korábban rövid ideig a vezetőedzőjeként tevékenykedtem. Az előző idényben, bár rendkívül közel volt, végül alulmaradt az osztályozón. Azóta a keretet megerősítették, élvonalbeli tapasztalattal rendelkező futballistákat foglalkoztatnak, illetve olyanokat is, akik korábban már kiharcolták az első osztályba jutást, ellentámadásból és pontrúgásokból igazán veszélyesek. Sérülések és eltiltások miatt ezúttal nem számíthatunk néhány labdarúgónkra, azonban bízom abban, hogy akik pályára lépnek, azok mindent beleadnak” – fogalmazott Ovidiu Burcă.

Eredmények, 12. forduló: Jászvásári Politehnica–Nagyváradi FC Bihar 2–1, FC Metalul Buzău–FC Câmpulung Muscel 4–0, Ceahlăul Piatra Neamț–Szatmárnémeti Olimpia 1–0, FC Bacău–Sellenberki SK 1–1, Gloria Beszterce–Vajdahunyadi Corvinul 0–1, CSM Slatina–Chindia Târgoviște 1–1, CS Tunari–Resicabányai CSM 0–1, CS Afumați–Marosvásárhelyi ASA 2–1, Bukaresti Steaua–Újszentesi SK 0–1, Concordia Chiajna–CS Dinamo Bukarest 2–1.

Megrongálták a csapatbuszt

Ismeretlen tettesek vasárnap megrongálták a Sepsi OSK utánpótláscsapatának autóbuszát Craiován. A jármű oldalára a România feliratot fújták, a garázdálkodást a Boys Craiova nevű ultracsoport vállalta magára. A háromszéki klub közösségi oldalán reagált a történtekre, elítélte az akciót, és bejelentette, hogy feljelentést tesz az elkövetők ellen. „A Sepsi OSK határozottan és egyértelműen el­ítéli a november 1-jéről 2-ára virradó éjszaka Craiován elkövetett vandalizmust, amely klubunk akadémiájának autóbuszát érte. A járművet megrongálva, festékszóróval lefújva találták. Ez a cselekedet méltatlan a sport szelleméhez és a labdarúgás alapvető értékeihez; távol áll a tisztelettől és a fair play elveitől. A Sepsi OSK hivatalos panaszt nyújt be az illetékes hatóságokhoz, és kéri az elkövetők mielőbbi azonosítását, valamint felelősségre vonását” – olvasható a közleményben.