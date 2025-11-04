Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 4. LigaBardoc tízet számolt ellenfelére

2025. november 4., kedd, Sport

Újabb gólgazdag hétvégét rendeztek a megyei labdarúgó-bajnokságban, a 11. fordulóban sorra került hét mérkőzésen a csapatok 46 találatot szereztek. Bardoc kiütéses győzelmet aratott a táblázatban utolsó előtti Bodzaforduló ellen, az erdővidéki együttes tízgólos sikeréből Bedő Csongor mesterötössel vette ki a részét.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

Izgalmas találkozót játszott Maksa vendégeként a listavezető Barót, amely végül behúzta a három pontot, így továbbra is veretlen. A játéknap meglepetését a sereghajtó Uzon szállította, amely hatalmas meglepetésre hazai pályán diadalmaskodott Perkő felett. Kovászna megőrizte hibátlan mérlegét, az orbaiszéki gárda Szitabodza otthonában igazolta a papírformát. A pontvadászat 11. körében összecsapott a címvédő Zágon és az újonc Zágonbárkány, kiegyenlített küzdelmet követően előbbi örülhetett, így a negyedik helyre lépett a rangsorban. Az elmúlt hétvégén Nagyajta és Papolc is szoros meccset nyert meg, előbbi Szentkatolna, utóbbi Csernáton alakulatánál bizonyult jobbnak.

Eredmények, 11. forduló: Uzon–Perkő 3–2 (gólszerzők: Szabó Sabin 5., Dennis Pușcaș 45., Ancu Roland 65., illetve Pál Bence 10., Adrian Postolică 26.), Maksa–Barót 5–7 (gsz.: Király Nándor 3., Szávuj Csaba 30., 66., László Zsolt 54., 56., illetve Szabó Zsolt 13., 29., Csog Csongor 14., 40., Gyerő Roland 19., 25., 84.), Szitabodza–Kovászna 1–3 (gsz.: Flavius Hosu 4., illetve Sabin Dîrstaru 11., Pakucs Norbert 40., Emanuel Popa 90.), Nagyajta–Szentkatolna 3–2 (gsz.: Zsombori Zsolt 7., 38., Robert Tudose 54., illetve Ityim Zsolt 21., Bitai Endre 84.), Csernáton–Papolc 3–4 (gsz.: Bod Szilveszter 3., 33., Biró Balázs 47., illetve Gajdó Richárd 1., Berszán Imre 23., Mătăsaru Erik 49., Alexandru Ilieș 57.), Bardoc–Bodzaforduló 10–0 (gsz.: Bedő Csongor 2., 52., 60., 69., 89., Bedő László 25., 45., 50., Dobai Henrik 36., Szőcs András 57.), Zágon–Zágonbárkány 2–1 (gsz.: Sánta Tamás 49., Eduard Munteanu 10. – öngól, illetve Vlad Bori­cean 84.), Árkos szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Barót                       9          1          0          53–16  28

2. Bardoc                     9          0          1          50–7    27

3. Kovászna                9          0          0          45–2    27

4. Zágon                      6          2          3          34–19  20

5. Árkos                      6          0          4          35–24  18

6. Szitabodza               5          0          4          30–18  15

7. Perkő                       4          2          5          25–23  14

8. Zágonbárkány        4          1          5          27–23  13

9. Maksa                      4          0          7          27–44  12

10. Papolc                   3          1          6          25–48  10

11. Nagyajta                3          1          6          14–37  10

12. Szentkatolna         2          3          4          15–25    9

13. Csernáton              2          0          8          15–32    6

14. Bodzaforduló       2          0          8          14–48    6

15. Uzon                     1          1          8          13–56    4

A 12. forduló programja: * szombat: Uzon–Maksa (11 óra), Árkos–Zágon (14 óra) * vasárnap: Bodzaforduló–Csernáton (13 óra), Szentkatolna–Barót (14 óra), Papolc–Nagyajta (14 óra), Kovászna–Bardoc (14 óra), Zágonbárkány–Szitabodza (14 óra), Perkő szabadnapos. (miska)

