Újabb gólgazdag hétvégét rendeztek a megyei labdarúgó-bajnokságban, a 11. fordulóban sorra került hét mérkőzésen a csapatok 46 találatot szereztek. Bardoc kiütéses győzelmet aratott a táblázatban utolsó előtti Bodzaforduló ellen, az erdővidéki együttes tízgólos sikeréből Bedő Csongor mesterötössel vette ki a részét.

Izgalmas találkozót játszott Maksa vendégeként a listavezető Barót, amely végül behúzta a három pontot, így továbbra is veretlen. A játéknap meglepetését a sereghajtó Uzon szállította, amely hatalmas meglepetésre hazai pályán diadalmaskodott Perkő felett. Kovászna megőrizte hibátlan mérlegét, az orbaiszéki gárda Szitabodza otthonában igazolta a papírformát. A pontvadászat 11. körében összecsapott a címvédő Zágon és az újonc Zágonbárkány, kiegyenlített küzdelmet követően előbbi örülhetett, így a negyedik helyre lépett a rangsorban. Az elmúlt hétvégén Nagyajta és Papolc is szoros meccset nyert meg, előbbi Szentkatolna, utóbbi Csernáton alakulatánál bizonyult jobbnak.

Eredmények, 11. forduló: Uzon–Perkő 3–2 (gólszerzők: Szabó Sabin 5., Dennis Pușcaș 45., Ancu Roland 65., illetve Pál Bence 10., Adrian Postolică 26.), Maksa–Barót 5–7 (gsz.: Király Nándor 3., Szávuj Csaba 30., 66., László Zsolt 54., 56., illetve Szabó Zsolt 13., 29., Csog Csongor 14., 40., Gyerő Roland 19., 25., 84.), Szitabodza–Kovászna 1–3 (gsz.: Flavius Hosu 4., illetve Sabin Dîrstaru 11., Pakucs Norbert 40., Emanuel Popa 90.), Nagyajta–Szentkatolna 3–2 (gsz.: Zsombori Zsolt 7., 38., Robert Tudose 54., illetve Ityim Zsolt 21., Bitai Endre 84.), Csernáton–Papolc 3–4 (gsz.: Bod Szilveszter 3., 33., Biró Balázs 47., illetve Gajdó Richárd 1., Berszán Imre 23., Mătăsaru Erik 49., Alexandru Ilieș 57.), Bardoc–Bodzaforduló 10–0 (gsz.: Bedő Csongor 2., 52., 60., 69., 89., Bedő László 25., 45., 50., Dobai Henrik 36., Szőcs András 57.), Zágon–Zágonbárkány 2–1 (gsz.: Sánta Tamás 49., Eduard Munteanu 10. – öngól, illetve Vlad Bori­cean 84.), Árkos szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Barót 9 1 0 53–16 28

2. Bardoc 9 0 1 50–7 27

3. Kovászna 9 0 0 45–2 27

4. Zágon 6 2 3 34–19 20

5. Árkos 6 0 4 35–24 18

6. Szitabodza 5 0 4 30–18 15

7. Perkő 4 2 5 25–23 14

8. Zágonbárkány 4 1 5 27–23 13

9. Maksa 4 0 7 27–44 12

10. Papolc 3 1 6 25–48 10

11. Nagyajta 3 1 6 14–37 10

12. Szentkatolna 2 3 4 15–25 9

13. Csernáton 2 0 8 15–32 6

14. Bodzaforduló 2 0 8 14–48 6

15. Uzon 1 1 8 13–56 4

A 12. forduló programja: * szombat: Uzon–Maksa (11 óra), Árkos–Zágon (14 óra) * vasárnap: Bodzaforduló–Csernáton (13 óra), Szentkatolna–Barót (14 óra), Papolc–Nagyajta (14 óra), Kovászna–Bardoc (14 óra), Zágonbárkány–Szitabodza (14 óra), Perkő szabadnapos. (miska)