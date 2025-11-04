Vereséggel zárta az odavágó-sorozatot az FK Csíkszereda, miután tegnap a 15. fordulóban 3–0-ra alulmaradt az FC Farul Constanța vendégeként Ovidiuban. A piros-fekete mezesek hét veretlenül megvívott mérkőzés után szenvedtek ismét vereséget a SuperLigában, így 13 ponttal tizennegyedikek a táblázatban. Ilyés Róbert legénysége szombaton 17.30-tól a Bukaresti Dinamo otthonában játszik.
Az első félidőben a házigazdák birtokolták többet a labdát, a mezőnyfölényüket a 14. percben váltották gólra, ekkor Cristian Ganea beadását Narek Grigoryan fejelte Ionuț Vînă irányába, aki közelről nem hibázott (1–0). Nem sokkal később a Farul ismét eredményes volt, Eduard Radaslavescu lövése a keresztlécről vágódott a hálóba, azonban hosszú VAR-vizsgálatot követően a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A folytatásban is a tengerparti csapat akarata érvényesült, Bogdan Țîru fejesét szögletre tolta a Csíkszereda kapusa, aki a 40. percben már tehetetlennek bizonyult, amikor Vînă előkészítése után Grigoryan kapásból a jobb alsóba továbbított (2–0). A vendégek a ráadásban csökkenthették volna a különbséget, viszont Eppel Márton próbálkozása kevéssel elkerülte a kaput. A második felvonásban Ilyés Róbert legénysége előtt is adódott néhány helyzet, Veres Szilárd és Gergely Alpár lehetőségét hárította Alexandru Buzbuchi, míg Szalay Szabolcs a felső lécre bólintott. Ianis Zicu együttese ezúttal ellentámadásokból veszélyeztetett, Radaslavescu és Grigoryan kísérletét védte Eduard Pap, majd a Constanța a 70. percben eldöntötte a találkozót, Alexandru Ișfan értékesítette a Hegedűs János kezezése miatt megítélt tizenegyest (3–0).
Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 15. forduló: FC Farul Constanța–FK Csíkszereda 3–0 (gólszerzők: Ionuț Vînă 14., Narek Grigoryan 40., Alexandru Ișfan 70. – tizenegyesből). (miska)