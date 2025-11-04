Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, SuperLigaKikapott Ovidiuban a Csíkszereda

2025. november 4., kedd, Sport

Vereséggel zárta az odavágó-sorozatot az FK Csíkszereda, miután tegnap a 15. fordulóban 3–0-ra alulmaradt az FC Farul Constanța vendégeként Ovidiuban. A piros-fekete mezesek hét veretlenül megvívott mérkőzés után szenvedtek ismét vereséget a SuperLigában, így 13 ponttal tizennegyedikek a táblázatban. Ilyés Róbert legénysége szombaton 17.30-tól a Bukaresti Dinamo otthonában játszik.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

Az első félidőben a házigazdák birtokolták többet a labdát, a mezőnyfölényüket a 14. percben váltották gólra, ekkor Cristian Ganea beadását Narek Grigoryan fejelte Ionuț Vînă irányába, aki közelről nem hibázott (1–0). Nem sokkal később a Farul ismét eredményes volt, Eduard Radaslavescu lövése a keresztlécről vágódott a hálóba, azonban hosszú VAR-vizsgálatot követően a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A folytatásban is a tengerparti csapat akarata érvényesült, Bogdan Țîru fejesét szögletre tolta a Csíkszereda kapusa, aki a 40. percben már tehetetlennek bizonyult, amikor Vînă előkészítése után Grigoryan kapásból a jobb alsóba továbbított (2–0). A vendégek a ráadásban csökkenthették volna a különbséget, viszont Eppel Márton próbálkozása kevéssel elkerülte a kaput. A második felvonásban Ilyés Róbert legénysége előtt is adódott néhány helyzet, Veres Szilárd és Gergely Alpár lehetőségét hárította Alexandru Buzbuchi, míg Szalay Szabolcs a felső lécre bólintott. Ianis Zicu együttese ezúttal ellentámadásokból ve­szélyeztetett, Radaslavescu és Grigoryan kísérletét védte Eduard Pap, majd a Constanța a 70. percben eldöntötte a találkozót, Alexandru Ișfan értékesítette a Hegedűs János kezezése miatt megítélt tizenegyest (3–0).

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 15. forduló: FC Farul Constanța–FK Csíkszereda 3–0 (gólszerzők: Ionuț Vînă 14., Narek Grigoryan 40., Alexandru Ișfan 70. – tizenegyesből). (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-04 08:00 Cikk megjelenítése: 57 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 543
szavazógép
2025-11-04: Sport - :

Bardoc tízet számolt ellenfelére (Labdarúgás, 4. Liga)

Újabb gólgazdag hétvégét rendeztek a megyei labdarúgó-bajnokságban, a 11. fordulóban sorra került hét mérkőzésen a csapatok 46 találatot szereztek. Bardoc kiütéses győzelmet aratott a táblázatban utolsó előtti Bodzaforduló ellen, az erdővidéki együttes tízgólos sikeréből Bedő Csongor mesterötössel vette ki a részét.
2025-11-04: Sport - Tibodi Ferenc:

A bajnoki ezüstérmeshez látogat a Sepsi-SIC (Teremlabdarúgás, 1. Liga)

Székely rangadóra kerül sor ma este a teremlabdarúgó 1. Liga 7. fordulójában: az éllovas Sepsi-SIC a bajnoki ezüstérmes VSK Székelyudvarhely otthonában lép pályára. Az igazi futsalcsemegének ígérkező párharc 18 órakor kezdődik, a mérkőzést Bogdan Hanceariuc és Ovidiu Luca vezetik.
rel="noreferrer"