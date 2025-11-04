Az első félidőben a házigazdák birtokolták többet a labdát, a mezőnyfölényüket a 14. percben váltották gólra, ekkor Cristian Ganea beadását Narek Grigoryan fejelte Ionuț Vînă irányába, aki közelről nem hibázott (1–0). Nem sokkal később a Farul ismét eredményes volt, Eduard Radaslavescu lövése a keresztlécről vágódott a hálóba, azonban hosszú VAR-vizsgálatot követően a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A folytatásban is a tengerparti csapat akarata érvényesült, Bogdan Țîru fejesét szögletre tolta a Csíkszereda kapusa, aki a 40. percben már tehetetlennek bizonyult, amikor Vînă előkészítése után Grigoryan kapásból a jobb alsóba továbbított (2–0). A vendégek a ráadásban csökkenthették volna a különbséget, viszont Eppel Márton próbálkozása kevéssel elkerülte a kaput. A második felvonásban Ilyés Róbert legénysége előtt is adódott néhány helyzet, Veres Szilárd és Gergely Alpár lehetőségét hárította Alexandru Buzbuchi, míg Szalay Szabolcs a felső lécre bólintott. Ianis Zicu együttese ezúttal ellentámadásokból ve­szélyeztetett, Radaslavescu és Grigoryan kísérletét védte Eduard Pap, majd a Constanța a 70. percben eldöntötte a találkozót, Alexandru Ișfan értékesítette a Hegedűs János kezezése miatt megítélt tizenegyest (3–0).

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 15. forduló: FC Farul Constanța–FK Csíkszereda 3–0 (gólszerzők: Ionuț Vînă 14., Narek Grigoryan 40., Alexandru Ișfan 70. – tizenegyesből). (miska)