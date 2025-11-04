Igazi slágermeccsel folytatódik a teremlabdarúgó 1. Liga 7. fordulója, ma este a Sepsi-SIC a bajnoki ezüstérmes VSK Székelyudvarhely otthonában próbálja megőrizni veretlenségét azzal, hogy megnyeri az idény első egymás elleni tétmeccsét. A két együttes korábban hét bajnoki mérkőzésen találkozott, a kiélezett, szoros csatákat azonban rendre a Hargita megyeiek nyerték.

Mindkét alakulat győzelemmel hangolt az esti találkozóra: a pontvadászat előző körében a házigazdák 9–4-re diadalmaskodtak a West Déva otthonában, míg a háromszéki zöld-fehérek hazai környezetben 7–1-re múlták felül a Mausoleul Mărășești csapatát. A Sepsi-SIC idei hat mérkőzéséből négyet megnyert és kettőt döntetlenre hozott, 30 szerzett és 12 kapott góllal, illetve 14 egységgel vezeti a tabellát. A rangsor harmadik helyén tanyázó udvarhelyiek eddig szintén négy meccset nyertek meg, mérlegükhöz azonban két vereség is tartozik, 12 pont van a tarsolyukban, és ugyancsak pozitív a gólkülönbségük (28–19). A VSK saját közönsége előtt eddigi két meccséből csak egyet húzott be, a zöld-fehérek viszont hibátlanok idegenben, hiszen két összecsapásból kettőn is győztesként hagyták el a pályát.

„Mindig nagy csatát hoz a két csapat párharca, és mindkét alakulat számára sokat jelentenek ezek a székely rangadók. Egyébként ez is egy olyan mérkőzés, amelyet meg akarunk nyerni, és mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Jó sorozat van a hátunk mögött, szeretnénk megőrizni a veretlenségünket, de ehhez meg kell törnünk a jeget Székelyudvarhellyel szemben, és meg kell szereznünk az első sikerünket ellenük. Sajnos, ezen a meccsen sem lesz bevethető a sérült Szőcs László, a többiek viszont készen állnak az újabb derbire” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa.