CselgáncsHat éremmel tértek haza Brassóból

2025. november 4., kedd, Sport

Remek hétvégét zártak a sepsiszentgyörgyi Samurai OPS cselgáncsozói, akik szombaton és vasárnap a Brassóban rendezett Kame Judo Cup elnevezésű viadalról hat dobogós helyezéssel tértek haza. Első nap a legkisebbek léptek tatamira egy szakmai gyakorlattal egybekötött megmérettetésen, míg a második nap az U12-es, U14-es és U16-os korosztályok küzdelmeire került sor.

Az elmúlt hétvégén a brassói Metrom Sportterem adott otthont a Kame Judo Cup versenynek, amelyen 28 romániai és moldovai klub mintegy 300 sportolója tette próbára magát. A népes mezőnyben a Petru Oltean és Cristinel Ionel Caruz által felkészített sepsiszentgyörgyi Samurai OPS öt dzsúdókája is szerepelt, akik összesen hat dobogós helyezéssel zárták a Cenk alatti városban rendezett erőpróbát.

A megyeszékhelyi sportolók az U12-es és az U14-es korosztályban versenyeztek, és remek teljesítményükkel méltán öregbítették a sepsiszentgyörgyi dzsúdósport hírnevét. A tizenkét év alattiak mezőnyében Nagy Denis-Alexandru a 30 kilogrammos súlycsoportban, míg Flavius-Valentin Rădea­nu a 34 kilo­grammosok között végzett a harmadik helyen, Vlad-Raul Pop pedig ezüstérmet szerzett a 60 kilogrammos kategóriában. Az U14-es korosztályban Székely Réka Krisztina két súlycsoportban is tatamira lépett: a 36 kilogrammosok döntőjében alulmaradt, így másodikként zárt, míg a 40 kilo­grammosok között a harmadik helyet szerezte meg. Végül, de nem utolsósorban Victor Negrea is dobogóra állhatott: a 42 kilogrammos kategóriában megnyerte a kisdöntőjét, és harmadikként térhetett haza.

„Sportolóink eredményei nagyon jónak számítanak, hiszen a csapat összes tagja dobogóra állhatott, ezzel dicsőséget szerezve a klubnak és a városnak. Összesen öt cselgáncsozónk vett részt a brassói versenyen, és mindannyian kemény munkával érték el ezt a remek eredményt” – nyilatkozta Petru Oltean edző. (t)

