A nap fotója

2025. november 4., kedd, Szabadidő
  • Emlékezés. Albert Levente felvétele
    Emlékezés. Albert Levente felvétele
2025-11-04: Sport - :

Hat éremmel tértek haza Brassóból (Cselgáncs)

Remek hétvégét zártak a sepsiszentgyörgyi Samurai OPS cselgáncsozói, akik szombaton és vasárnap a Brassóban rendezett Kame Judo Cup elnevezésű viadalról hat dobogós helyezéssel tértek haza. Első nap a legkisebbek léptek tatamira egy szakmai gyakorlattal egybekötött megmérettetésen, míg a második nap az U12-es, U14-es és U16-os korosztályok küzdelmeire került sor.
2025-11-04: Gazdakör - Incze Péter:

Terjed és egyre fertőzőbb a madárinfluenza

A madárinfluenza több kontinensen is jelen van és egyre fertőzőbbé válik, az Egyesült Államokban először mutatták ki teheneknél is. A H5N1 vírus jelenlétét nemrég három dél-bulgáriai gazdaságban igazolták, ahol 28 000 madár volt érintett a betegségben, de nagyfokú a fertőzés az Egyesült Királyságban és Németországban is. Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) riadót hirdetett.
