A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Remek hétvégét zártak a sepsiszentgyörgyi Samurai OPS cselgáncsozói, akik szombaton és vasárnap a Brassóban rendezett Kame Judo Cup elnevezésű viadalról hat dobogós helyezéssel tértek haza. Első nap a legkisebbek léptek tatamira egy szakmai gyakorlattal egybekötött megmérettetésen, míg a második nap az U12-es, U14-es és U16-os korosztályok küzdelmeire került sor.
A madárinfluenza több kontinensen is jelen van és egyre fertőzőbbé válik, az Egyesült Államokban először mutatták ki teheneknél is. A H5N1 vírus jelenlétét nemrég három dél-bulgáriai gazdaságban igazolták, ahol 28 000 madár volt érintett a betegségben, de nagyfokú a fertőzés az Egyesült Királyságban és Németországban is. Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) riadót hirdetett.