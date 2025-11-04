A nap fotója

Következő írásunk

A madárinfluenza több kontinensen is jelen van és egyre fertőzőbbé válik, az Egyesült Államokban először mutatták ki teheneknél is. A H5N1 vírus jelenlétét nemrég három dél-bulgáriai gazdaságban igazolták, ahol 28 000 madár volt érintett a betegségben, de nagyfokú a fertőzés az Egyesült Királyságban és Németországban is. Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) riadót hirdetett.