Terjed és egyre fertőzőbb a madárinfluenza

A madárinfluenza több kontinensen is jelen van és egyre fertőzőbbé válik, az Egyesült Államokban először mutatták ki teheneknél is. A H5N1 vírus jelenlétét nemrég három dél-bulgáriai gazdaságban igazolták, ahol 28 000 madár volt érintett a betegségben, de nagyfokú a fertőzés az Egyesült Királyságban és Németországban is. Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) riadót hirdetett.

Dél-Bulgáriá­ban a három baromfitenyésztő telep közül kettőn kacsát neveltek. A hatóságok fokozott készültségben vannak, különösen hogy megerősítést nyert: a vírus alkalmazkodik és átterjed tehenekre, juhokra, emberekre és macskákra is.

A legújabb tanulmányok szerint a vírus a levegőben és a mezőgazdasági gépeken keresztül is terjed.

A H5N1 vírus terjedése aggodalmat keltett a kormányok és a baromfiipar körében, miután az elmúlt években világszerte pusztította a madárpopulációt, megzavarta az ellátást, áremelkedést okozott és növelte az ember megfertőződésének kockázatát. Az Egyesült Államokban nemcsak a baromfitenyésztő telepeket, hanem a szarvasmarha-tenyésztő farmokat is megtámadta. A madárinfluenza jelen van a tejben, a levegőben és a fejőberendezésekben, a vízben stb., ezért a gazdák attól tartanak, hogy a helyzet romlani fog és a betegség gyorsult ütemben terjed.

Tavaly az Egyesült Államokban észlelték az első madárinfluenza-eseteket teheneknél. A helyzet példátlan volt, és később kiderült, hogy a betegség a tejen keresztül is terjed. Ezt követően juhoknál és macskáknál is jelentettek eseteket. Most a szarvasmarha-tenyésztők, állatorvosok és tudósok attól tartanak, hogy a helyzet tovább romolhat, mivel a vírus sokféle módon terjed. Az Agrarheute szerint a kutatók már nemcsak a kaliforniai tejtermelő gazdaságok tejében, hanem a fejőgépekben, a szennyvízben és az istállók levegőjében is kimutatták a vírust. A fertőzés tehát már nemcsak a madarakat érinti, hanem a teheneket is – ami messzemenő következményekkel jár az állategészségügyre, a gazdaságra és a biológiai biztonságra nézve. A tanulmányok szerint a fertőzött gazdaságokban a vírusterhelés hatalmas, a környezet erősen szennyezett s a meglévő védelmi intézkedések nyilvánvalóan nem elégségesek.

Ennél a betegségnél ráadásul felmerül az emberi tényező is. Az Egyesült Államokban már több tucat fertőzést jelentettek olyan embereknél, akik közvetlen kapcsolatban álltak állatokkal. Bár eddig csak enyhe tünetek jelezték a betegséget, most attól tartanak, hogy a vírus mutációi ezt megváltoztathatják. Az Egyesült Államokban a múlt hónapban jelentették be, hogy új madárinfluenza-törzset mutattak ki tehenekben. Az amerikai egészségügyi és állategészségügyi hatóságok pedig megerősítették a D1.1 törzsű fertőzés előfordulását, amelyet eddig nem észleltek szarvasmarháknál.

Az Egyesült Királyságban nemrég jelentették az első madárinfluenza-esetet a juhoknál. Az Agerpres által idézett Reuters szerint a fertőzést rutinszerű ellenőrzés során azonosították egy yorkshire-i állattenyésztő telepen, ahol a gazdaságban tartott szárnyasoknál mutatták ki a magas fertőzési arányú madárinfluenza jelenlétét. Csapás érte a német baromfitenyésztőket is a napokban. A Friedrich-Loeffler Intézet (FLI) szerint példátlan madárinfluenza-járvány sújtja Németországot, miután több mint 30 baromfitenyésztő telepen jelentették a H5N1 vírus jelenlétét. Becslések szerint körülbelül 400 000 madarat vágtak le a vírus terjedésének megakadályozására. „Lehetetlen megjósolni, hogyan fog alakulni a helyzet, de a legjelentősebb növekedést tapasztaljuk az öt évvel ezelőtti csúcs óta. A helyzet továbbra is rendkívül dinamikus” – állítják az állategészségügyi felügyeletért felelős FLI tisztviselői. A szakemberek szerint a déli régiókba vándorló vadmadarak a madárvírus fő terjesztői. Bár a betegség egész évben jelen volt Németországban, a fertőzés kockázata az őszi vándorlás idején jelentősen megnő. A H5N1 vírus által okozott legnagyobb veszteségek Északkelet-Németországban voltak.