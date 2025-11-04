Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Vidékfejlesztési pályázatokVédősávok létesítésének támogatása

2025. november 4., kedd, Gazdakör

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) október 15-én közzétette a 2023–2027-es nemzeti agrárstratégia keretében pályázható Nem termelő beruházások támogatása a gazdaságokban nevű, DR 19-es intézkedés ideiglenes eligazító füzetét. A nyilvános konzultáció október 26-ig tartott, lehet készülni a pályázat meghirdetésére.

    Fotó: Pixabay.com

„Ezen finanszírozási csatornán keresztül a gazdálkodók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a gazdaságukban végzett nem termelő jellegű beruházásokhoz, amelyek célja a természetes védősávok létrehozása a gazdaságban termesztett növények számára. A beruházásnak biztosítania kell a növények védelmét az éghajlati tényezőkkel szemben, növelnie kell a gazdaságok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, valamint a biológiai sokféleséget és a tájképi jellemzőkkel rendelkező területeket. Az ilyen típusú beruházásokhoz a gazdálkodó pályázók legfeljebb 200 000 euró pénzügyi támogatást kaphatnak, amely a támogatható kiadások száz százalékát fedezi” – mondta Adrian Chesnoiu, az AFIR főigazgatója. 

A DR 19-es intézkedésre pályázhatnak a cégbíróságon bejegyzett mezőgazdasági termelők, a kutatási állomások, mezőgazdasági vállalatok, mezőgazdasági szövetkezetek, termelői csoportok és termelői szervezetek, közös földtulajdonosi társulások, közösségek és más, mezőgazdasági termelőként működő földtulajdonosi társulások. Javasolják, hogy a pályázó előzetesen szerezze be a beruházás jóváhagyásához és végleges engedélyezéséhez szükséges dokumentumokat: a műszaki tervet, a környezetvédelmi ügynökség, valamint más illetékes intézmények által kiadott engedélyeket. 

