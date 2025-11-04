Hamarosan újraindítják a zöldenergia-programot

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) vezérigazgatója, Adrian Chesnoiu nyilatkozata szerint nemsokára újra kiírják azt a pályázatot, melyen a mezőgazdasági termelők, az élelmiszeripari cégek és talajfeljavító szervezetek 200 000 eurós finanszírozást igényelhetnek, ha nap- vagy szélenergia felhasználásával saját használatra villamos energiát állítanának elő.

„Az AFIR közlése szerint nyilvános konzultációra bocsátották a pályázat ideiglenes útmutatóját. Az energia­programra pályázázhatnak mezőgazdasági vagy élelmiszeripari ágazatban működő, a cégbiróságon megfelelő CAEN-kóddal bejegyzet vállalkozások, valamint a talajjavítás területén működő szervezetek. Csak olyan cégek pályázhatnak, amelyek a támogatást nem a már meglévő kapacitások bővítésére használják, és amelyek az újonnan telepített berendezésekkel termelt villamos energia több mint 70 százalékát saját fogyasztásra használják – hangsúlyozta Adrian Chesnoiu.

Az AFIR új, egyszerűsített munkamenetet vezetett be a referenciaár-adatbázis létrehozásával, az energiaprogram nyertesei közvetlenül az adatbázisból vásárolhatják meg a berendezéseket úgy, hogy nem kell licitet szervezni, mondta el Adrian Chesnoiu. Másképp a 15 000 eurónál nagyobb berendezéseknél a hazai törvények szerint kötelező lenne a licit, amely egy elég hosszas és bonyolult procedúra, és ha valaki megóvja, új licitet kell kiírni. Az adatbázisból referenciaáron vásárolt áruknak a jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányban és a finanszírozási kérelemben egyaránt szerepelniük kell, és meg kell felelniük az ott meghatározott követelményeknek és műszaki jellemzőknek. Ha az eredeti műszaki dokumentációban (megvalósíthatósági tanulmány) meghatározott alapvető műszaki jellemzők módosítása szükséges, a kedvezményezettnek a beszerzési szerződés megkötése előtt értesítenie kell az AFIR-t a módosítások szükségességéről.

„Eddig 570 szerződést kötöttünk, összesen 107,2 millió euró értékben a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások saját fogyasztásra szánt zöldenergia-termelési beruházásainak finanszírozására. Az energiaprogram keretében nyújtott ilyen típusú finanszírozás iránt jelentős érdeklődés mutatkozott: az eddigi két kiíráson összesen 2377 projektet töltöttek fel, amelyek értéke meghaladta az 500 millió eurót, míg a rendelkezésre álló pénzügyi keret 300 millió euró volt. Jelenleg 45 befejezett projektről és a gazdáknak közvetlenül kifizetett, mintegy 16 millió euró összegű támogatásról beszélünk” – hangsúlyozta Adrian Chesnoiu.

A finanszírozást az energiaügyi minisztérium korszerűsítési alapjából biztosítják, melyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium kezel az AFIR-on keresztül, mely a pályáztatást és az ellenőrzéseket is végzi. Az energiaprogram pályázati útmutatójának ideiglenes változata az ügynökség honlapján, a www.afir.ro oldalon a Finanțare, Schemă de energie menüpont alatt található.