Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Békési levelekHmm

2025. november 4., kedd, Jegyzet
Pálmai Tamás

Annak idején, beszélgetéseink alatt rám-rám nézett Farkas Árpád és nem létező bajsza alatt az ő utánozhatatlan stílusában elmosolyodva azt mondta: jól írsz, de olyan komoly vagy, mint egy vakbélgyulladás, pedig volna humorérzéked! Ebben a mosolyban volt melegség, de volt egy jó adag huncutság is. Mi tagadás, XX. századunk koszorús magyar költőjétől, a Háromszék-beli „főszerkesztőmtől” jól estek az elhangzott mondatból a dicsérő szavak, ám mégiscsak szöget ütött a fejembe a hasonlata, hisz Darkó Zsiga sebész főorvos úrtól igazán jól tudta, mi fán terem a féregnyúlvány ilyetén helytelenkedése…

S ha már Árpád alakja sejlett fel a múlt most stílusosan őszi ködéből, el kell mondanom azt is, hogy igazándiból Békésen kezdtünk el szóba elegyedni egy máig emlékezetes, többnaposra sikeredett író-olvasó találkozó alkalmával, ahová a KÉSZ vendégeként látogattak el szülővárosom kitűnőségei – értsd alatta még a mesteri kultúraszervező Sylvester Lajikát, a próza és a vers egyentudású bajnokát, Bogdán Lacit és a fiatal tollforgató, testőr és vejkó szerepben egyaránt helytálló Váry O. Pétert, a józanság bajnokát. S hogy csaknem teljes legyen a régi csapat, másik babérkoszorúsunk, Czegő Zoli is lerándult Budapestről. Szerénységem mint Békésen épp gyökeret verő emberke csak úgy lubickoltam e jeles társaságban, és nagyon büszke voltam az érdeklődő békésiekre is, akik színültig megtöltötték a Galéria termét.

De térjünk vissza a komolyság/humor dilemmájára. Sokat kóválygott a téma a kobakomban, de valahogy mindig valami „szeriőz” dolog került a tollam közelébe, mígnem egyszer, az ír sógortól hazafelé jövet a repülőn írtam valami „szellemeset”, stílusosan az előttem levő ülés támlája zsebé­ben elrejtett „rókagyűjtő” zacskó minden oldalát gondosan felhasználva, azaz apró betűkkel teleírva. El is küldtem, meg is jelent, mint eddig egyetlen humoreszketésem. Egyszer egy írásomban egyik verséből idéztem. Jót nevetett és kihúzta, mondván: ne csináljunk nyilvános s…nyalást!

Mindez azért jutott eszembe éppen most, mert lapzárta közeleg a Békési Újságban, tehát leültem az íróasztalhoz. Leültem és elgondolkodtam. Annyira tele vannak a hírek a világ rettegtető dolgaival, hogy ezek szinte letiltják az ember agyában a vidámságot, a humort. Ez elleni tiltakozásom megtestesüléseként jelent meg szerintem Árpád derűs szelleme, és vitt el (vagy tán vissza inkább) a mosoly területére. És milyen érdekes ez! Hiszen neki és sorstársai, barátai számára az egész fiatalság, zsenge férfikor zord időkben telt el, de nem ölte ki a lelkükből az optimizmust, annyira nem, hogy még nekem is jutott egy nem akármilyen csepp belőle.

S csak nagy ritkán morfondírozok magamban, hogy vajon, azaz hmm, megérdemeltem-e?

 

Fotó: Pixabay.com

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Pálmai Tamás Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-04 08:00 Cikk megjelenítése: 93 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 543
szavazógép
2025-11-04: Riport - Bartos Lóránt:

Bemutatjuk Gelence új plébánosát (Szecsete Zoltán: az ősöknek volt egy életritmusuk)

Amint arról még a nyáron beszámoltunk, Kovács Gergely, Erdély érseke, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye apostoli kormányzója részletesen ismertette az augusztus 1-jétől a gyulafehérvári érsekség területén történt papi kinevezéseket, ennek következtében Háromszéken is több változás történt. Ezek egyike Gelencét érintette: Baróti Tibor felmentést kapott a gelencei plébánia segédlelkészi szolgálata alól, és a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébániára került, míg Kerekes Péter Ditró után Gelencén folytatja szolgálatát. Ugyanakkor Balánbányáról Gelencére került Szecsete Zoltán, őt a nyugalomba vonuló Bereczi István gelencei plébános helyére nevezte ki Erdély érseke. A fiatal plébános több településen szolgált, és eddig is érdekes, tartalmas pálya van mögötte, amint az az interjúnkból is kiderül.
2025-11-04: Közélet - Nagy D. István:

Sokba kerül az adatok beszerzése, segítene a prefektúra (Szolgálati évek és jövedelmet igazoló dokumentumok)

Esetenként hatalmas, több ezer lejre rúgó összegekért szerezhetik be a szolgálati éveiket, illetve részletes jövedelmüket tanúsító igazolásaikat azok, akik egykori állami vállalatoknál dolgoztak: az archívumok magáncégekhez kerültek, melyek bőven megkérik az árát az efféle okiratoknak – hívja fel a figyelmet Ráduly István. Kovászna megye prefektusa szerint többen jelezték neki is ezt a tényt, ezért igyekeztek valamelyest utánajárni, mely vállalatokról van szó, hogy alkalomadtán tájékoztatni tudják az embereket. A kormányhivatal vezetője szerint a megyében több mint négyszáz olyan személy van, akinek komoly nehézséget okoz az említett adatok beszerzése.
rel="noreferrer"