Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

VárosjáróBizalom

2025. november 4., kedd, Jegyzet
Váry O. Péter

Aki sokat jár, sokat lát. Olykor azonban egyáltalán. No, nem (csak) azért, mert a szemüveg hajlamos a piszkolódásra, az üveglencse különben is csak az olvasáshoz kell, igaz, ahhoz már nélkülözhetetlen. Rá lehet fogni, hogy szakmai ártalom, rá lehet fogni, hogy a korral jár, mindkettőben van igazság. Ilyesmin nem nagyon szoktam rágódni, változtathatatlan dolgok fölött mélázni botor tevékenység. A változtatható dolgok azonban nagyon is érdekelnek. Mint most a sötétség.

A hivatásos városjáró nemcsak nappal rója az utcákat, hanem esténként is. Nyaranta mindenféle okot lehet rá találni, néhány laza kilométer a napi hajtás után, kutyasétáltatás, az elfelejtett kenyérvásárlás bepótlása, szóval mindig adódik valami ürügy a kimozdulásra, ami nemcsak arra jó, hogy ilyenkor jól ki lehet szellőztetni az agyat, de arra is, hogy az ember más megvilágításban lássa az életteret, amely körülveszi és amelyet meghatároz jelenlétével. Az előbbi, meglehetősen hosszúra sikeredett mondatban a kulcsszó a megvilágítás akarna lenni, annak is elsődleges értelmében, azaz fénnyel láthatóvá tenni valamit jelentésben. Ha még mindig homályos a dolog: a közvilágítás lenne most terítéken.

Városunkban a közszolgáltatások nagy általánosságban jól (na jó: elfogadhatóan) működnek, így a közvilágítás is. Országos hálózatot működtető szolgáltató tartja karban a rendszert, 7/24 rendszerű diszpécserszolgálattal, jól felszerelt helyi csapattal, mely a hibabejelentést 48 órán belül köteles megoldani. A városlakók, legalábbis azok, akik figyelnek környezetükre, az elmúlt évek során megtapasztalták, hogy érdemes jelezni a szolgáltatónak, ha valahol nem működik az utcai lámpa, másnap már meg is javítják, a pozitív visszajelzés meg általában további lépésekre készteti az embereket, szinte észrevétlenül önkéntes hibabejelentőkké válnak, már nem csak a saját szükségletük vagy érdekük határozza meg tevékenységüket, hanem – még ha nem is fogalmazódik meg ilyképpen bennük – a közért való cselekvés is. A folyamat a kölcsönös bizalom jegyében működik, még ha kisebb akadályok nehezítik is olykor gördülékenységét. Ilyen tényező lehet például a nyelvi akadály.

Merthogy a szolgáltató diszpécserszolgálata egynyelvű. Persze, számon lehetne kérni, miért nem ültetnek olyan alkalmazottakat a telefon mellé, akik több nyelven is beszélnek vagy legalább értenek – meddő vita lenne, fölösleges is belemenni. Maradjunk annyiban, hogy aki közvilágítási meghibásodást szeretne bejelenteni, készüljön fel arra, hogy román nyelven kell társalognia a diszpécserrel. Ez, vélhetőleg, nem jelenthet akadályt, román nyelven talántán csak beszél mindenki annyit, hogy el tudja mondani, mely utcában, mely házszám közelében, mely tömbház előtt vaksi a villanyoszlopnak létjogosultságot adó lámpa – a problémát inkább az utcanév megértetése jelenti. Merthogy egy magyar személynevet magyarul nem értő embernek lediktálni, nos, az nem egyszerű feladat, ráadásul olyan bonyolult feladvány születik belőle, melyet a szolgáltató városi csapata olykor csak nagy nehézségek árán tud megfejteni.

 

Fotó: Váry O. Péter

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Váry O. Péter Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-04 08:00 Cikk megjelenítése: 139 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 543
szavazógép
2025-11-04: Közélet - Nagy D. István:

Sokba kerül az adatok beszerzése, segítene a prefektúra (Szolgálati évek és jövedelmet igazoló dokumentumok)

Esetenként hatalmas, több ezer lejre rúgó összegekért szerezhetik be a szolgálati éveiket, illetve részletes jövedelmüket tanúsító igazolásaikat azok, akik egykori állami vállalatoknál dolgoztak: az archívumok magáncégekhez kerültek, melyek bőven megkérik az árát az efféle okiratoknak – hívja fel a figyelmet Ráduly István. Kovászna megye prefektusa szerint többen jelezték neki is ezt a tényt, ezért igyekeztek valamelyest utánajárni, mely vállalatokról van szó, hogy alkalomadtán tájékoztatni tudják az embereket. A kormányhivatal vezetője szerint a megyében több mint négyszáz olyan személy van, akinek komoly nehézséget okoz az említett adatok beszerzése.
2025-11-04: Közélet - Böjte Ferenc:

A Szent Korona titkairól Baróton

A Szent Korona titkai címmel Németh Zsolt, a budapesti Magyarságkutató Intézet nyugalmazott munkatársa, a fizikatudomány kandidátusa tartott előadást Baróton a Demeter Zoltán által vezetett Tortoma Önképzőkör összejövetelén.
rel="noreferrer"