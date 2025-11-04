Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Lőporgyár épül Viktóriavárosban

2025. november 4., kedd, Belföld

Lőporgyár építéséről írt alá együttműködési megállapodást tegnap Bukarestben a Rheinmetall AG és a román kormány – jelentették be a felek a kormány Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón.

    Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója és Ilie Bolojan közös sajtótájékoztatójukon. Fotó: gov.ro

A dokumentumot román részről Ilie Bolojan kormányfő, a német vállalat részéről pedig Armin Papperger vezérigazgató látta el kézjegyével. Az egyezmény értelmében a Rheinmetall Viktóriavárosban (Victoria) épít tüzérségi lőszerekhez való lőport előállító üzemet. A zöldmezős beruházás értéke 535 millió euró, amiből 47 millió euró uniós támogatás, 400 millió euró a német cég befektetése, a fennmaradó összeget pedig a román kormány biztosítja. A tervek szerint az építkezés jövőben kezdődik és három évig fog tartani. A beruházás révén 700 munkahely jön létre.

„Mintegy 60 ezer töltetnek, vagyis 300 ezer moduláris töltetnek megfelelő kapacitást építünk, ami a világ legnagyobb, tüzérségi rendszereknek szánt termelési kapacitásainak egyike” – nyilatkozta Armin Papperger. „Ezzel a partnerséggel Románia potenciállal rendelkező szereplőként tűnik fel a délkelet-európai védelmi iparban. Örülök, hogy a Rheinmetall fontos és komoly partnerként tekint ránk és megerősíti jelenlétét Romániában” – jelentette ki Ilie Bolojan. A kormányfő üdvözölte ugyanakkor, hogy a német vállalat hajlandó volt újratárgyalni Romániával a szerződést, és elfogadta, hogy a gyárban romániai beszállítókkal is dolgozzon, segítve ezzel a belföldi vállalatok versenyképességének növelését.

A Rheinmetallnak már vannak érdekeltségei Romániában. A német hadiipari vállalat 72,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a főleg katonai nehézgépjárműveket és páncélos csapatszállítókat gyártó medgyesi Rheinmetall Automecanica Rt.-ben, Szatmárnémetiben pedig szervizelési központot működtet.

