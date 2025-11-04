Bizakodik a pénzügyminiszter

A költségvetési adatok alakulásából arra következtetett, hogy a kormány első és második deficitcsökkentő csomagja – beleértve a polgármesteri hivatalok és más közintézmények dologi és személyi kiadásainak korlátozását – már érezteti a hatásait. Nazare arra kérte a polgármestereket, hogy legyenek megértőek, és emlékeztetett: a kormány segíti is az önkormányzatokat, meghosszabbította az európai finanszírozású beruházások kincstári hitelezésének határidejét. Elmondta, az ANAF-nak idén csak a harmadik negyedévben sikerült a tervezettnél több adót beszednie, az áfabehajtás hatékonysága viszont javult, az éves növekedés 14 százalékos volt ezen a téren július és szeptember között.