Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bizakodik a pénzügyminiszter

2025. november 4., kedd, Belföld

A harmadik negyedévben csökkentek a személyi kiadások, az Országos Adóhatóság (ANAF) pedig több adót szedett be a tervezettnél – ismertette tegnap Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

  • Fotó: Facebook / Alexandru Nazare
    Fotó: Facebook / Alexandru Nazare

A költségvetési adatok alakulásából arra következtetett, hogy a kormány első és második deficitcsökkentő csomagja – beleértve a polgármesteri hivatalok és más közintézmények dologi és személyi kiadásainak korlátozását – már érezteti a hatásait. Nazare arra kérte a polgármestereket, hogy legyenek megértőek, és emlékeztetett: a kormány segíti is az önkormányzatokat, meghosszabbította az európai finanszírozású beruházások kincstári hitelezésének határidejét. Elmondta, az ANAF-nak idén csak a harmadik negyedévben sikerült a tervezettnél több adót beszednie, az áfabehajtás hatékonysága viszont javult, az éves növekedés 14 százalékos volt ezen a téren július és szeptember között.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-04 08:00 Cikk megjelenítése: 85 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 544
szavazógép
2025-11-04: Belföld - :

Lőporgyár épül Viktóriavárosban

Lőporgyár építéséről írt alá együttműködési megállapodást tegnap Bukarestben a Rheinmetall AG és a román kormány – jelentették be a felek a kormány Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón.
2025-11-04: Belföld - :

Elfogadta a szenátus a létszámcsökkentést

Tegnap a szenátus hallgatólagosan elfogadta a parlament létszámát 300-ra csökkentő tervezetet. A jogszabályjavaslatot májusban terjesztette be a Mentsétek meg Romániát Szövetség, és szeptember elején került a felsőház jogi, illetve közigazgatási bizottságához. 
rel="noreferrer"