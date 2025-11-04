Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elfogadta a szenátus a létszámcsökkentést

2025. november 4., kedd, Belföld

Tegnap a szenátus hallgatólagosan elfogadta a parlament létszámát 300-ra csökkentő tervezetet. A jogszabályjavaslatot májusban terjesztette be a Mentsétek meg Romániát Szövetség, és szeptember elején került a felsőház jogi, illetve közigazgatási bizottságához. 

  • Fotó: Facebook / Senatul Romaniei
A házszabály szerint a törvénytervezetek megvitatására 45 nap áll rendelkezésre. Október 13-án a szenátorok ezt 60 napra hosszabbították, hogy elkerüljék a hallgatólagos elfogadását, de kifutottak a határidőből. A tervezetet a képviselőház vitatja meg döntő házként.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője, Ştefan Pălărie tegnap kifejtette, hogy a jogszabályjavaslat várhatóan a képviselőház egyik fiókjában fog majd porosodni, és figyelmeztetett, hogy a polgárok akaratának figyelmen kívül hagyása szélsőségességhez vezet. Ezzel arra utalt, hogy egy korábbi népszavazáson a választók a 300 fős parlament mellett döntöttek.

A szenátus elnöke, Mircea Abrudean tegnap kijelentette, hogy a koalíció támogatja a képviselők és szenátorok számának csökkentését. Megjegyezte, hogy 10 százalékos létszámcsökkentés körvonalazódik, amit „valamilyen formában” hivatalossá fognak tenni a kormánypártok.

