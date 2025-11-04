Az elmúlt hetekben lebontott épületek közterületen álltak, egyiknek sem volt építési engedélye, nem is lehetett volna az adott helyen. Ilyen esetekben a helyi rendőrség jár el, amely a városi kertészet erőgépével percek alatt ledöntötte a falakat. A hatóság közleménye szerint a tulajdonosokat előzőleg személyesen és írásban is értesítették arról, hogy bontás következik, ám azok nem próbálták maguk eltávolítani az amúgy felhasználható anyagokat – a nyílászárókat például. A helyi rendőrség vezetője, Hadnagy István elmondta: Kilyénben egy pozdorjalemezből összetákolt épületet romboltak le, a másik, befejezetlen épület azonban lakóház is lehetett volna. Mindkét tilosban felhúzott épületet az építkezési szabályok betartását ellenőrző őrjáratuk során azonosították munkatársaik, de nem csak ott, hanem az Őrkőn is, ahol szintén le fogják bontani ezeket, a lakók egy részét pedig szociális lakásokba költöztetik majd.

A helyi rendőrség sajtóirodája által kiadott közlemény emlékeztet arra, hogy a közterületre való engedély nélküli építkezés törvénysértés, a helytől függően kihágás vagy – például műemlékövezetben – bűncselekmény is lehet, a kiróható bírság pedig ezer lejtől százezer lejig terjed. Ez esetben a legkisebb büntetést alkalmazták, azzal a felszólítással kiegészítve, hogy bontsák le az illegális építményt. Ezt az építők nem tették meg, így a polgármesteri hivatal elrendelte a bontást. A bontás után maradt törmeléket a tulajdonosoknak kell eltakarítaniuk, ez az egyik esetben meg is történt, a másikban folyamatban van. A közlemény tudatja, hogy a törvény szerint bizonyos esetekben az engedélyek utólagos (hat hónapon belüli) beszerzésére kötelezhető az építő, de most nem volt más megoldás a bontásnál, mert erre a városi tulajdonú területre tilos építkezni. A helyi rendőrség mindenkinek azt ajánlja, hogy építkezés előtt tájékozódjon, ha el akarja kerülni az esetleges kellemetlenségeket – még a tömbházlakások belső átalakítása is engedélyhez kötött.

A következő időszakban az Őrkőn fognak illegálisan felhúzott épületeket lebontani. Hadnagy István leszögezte: „A város minden részére érvényes, hogy építési engedéllyel lehet csak házat építeni. Ennek a gyakorlati betartatása nem mindig egyszerű feladat. Meggyőződésem, hogy többen fogják azt mondani, hogy az Őrkőn miért nem történik hasonló rendrakás, a válasz azonban az, hogy természetesen – ha nem is olyan gyorsan, mint mi szeretnénk, de egy folyamat elindult és halad is.”