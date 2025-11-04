A múlt sötét hangja a katedrálisban

Nehezen kimagyarázható, ami egy olyan eseménysorozaton történt, amelyre éppen tömegek figyelnek, egyházi, vallásos jellegű és ezáltal a társadalom tekintélyes részének kiemelten fontos. Az ünnepélyesen átadott román Nemzeti Székesegyház szentképekkel díszített falai ugyanis a napokban a fasiszta legionárius mozgalom költőjének versét visszahangozták: a világ legnagyobb ortodox keresztény templomának tartott bukaresti székesegyházban múlt csütörtökön, a katonalelkészek napja alkalmából megrendezett eseményen a fasiszta, legionárius mozgalom propagandistájának tartott Radu Gyr versének sorait énekelte az ortodox patriarchátus gyermekkórusa.

A történtekre reagált mind a román holo­kausztkutató intézet, mind a magyar közösség parlamenti képviselője. Alexandru Florian, a bukaresti Elie Wiesel Holokausztkutató Intézet igazgatója elvárja, hogy a román hatóságok hivatalból indítsanak bűnvádi eljárást a fasiszta, legionárius, rasszista és idegengyűlölő propaganda büntetését előíró jogszabály alapján. Nézete szerint a védelmi miniszternek, a királyi családnak és a román ortodox egyháznak egy­aránt el kellene határolódnia a történtektől, mert tagjaik is részt vettek az eseményen. Továbbá közösségi oldalán kemény szavakkal tiltakozott Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője is, hangsúlyozva, hogy Radu Gyr a legionárius, vasgárdista mozgalom propagandistája, a Vasgárda pedig „fasiszta szekta, gyilkos ideológia volt”. „Most a múlt sötét hangja kapott szót a katedrálisban, méghozzá a gyermeki ártatlanság mögé rejtve.” „Ez nem botlás, hanem morális összeomlás, amikor a szent hely és az ártatlanság válik a múlt bűneinek díszletévé” – nyomatékosított Csoma Botond. E vádakat a román ortodox egyház cáfolta, szerintük az elhangzott Van egy országunk című verset tévesen tulajdonítják az utóbbi években Radu Gyrnek, mi több, az ortodox egyház „határozottan elhatárolódik minden olyan mozgalomtól, amely a gyűlöletet és erőszakot, az idegengyűlöletet és rasszizmust népszerűsíti, melyek ellentétesek a keresztény tanítással és hittel”.

Vitatható ellenérvek, azért is, mert 2018-ban az egyház tévécsatornáján maguk is e szerzőnek tulajdonították a művet, a vers pedig az irodalmi portálokon is Gyr költeményeként jelenik meg. Emellett jól ismert a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) álláspontja: Radu Gyr a fasiszta legionárius mozgalom költője és rövid időre parancsnoka is volt, 1945-ben háborús bűnökért ítélték el, 1956-ban szabadon engedték, de 1958-ban újra börtönbe került legio­nárius tevékenység miatt.

Aggasztó e jelenség, azonnal és határozottan elítélendő. Annál is inkább, mert, miként sajtóbeszámolók is rámutatnak, az ortodox egyház több rendezvényén is megtörtént, hogy a Vasgárda vezéralakjaitól idéztek, vagy éppen rájuk emlékeztek. Márpedig az efféle, a törvény által is tiltott, veszélyes eszméknek nincs helye a közéletben. Eme axióma a jelek szerint állandó ismétlésre szorul, mert feledésre hajlamos e társadalom, és mintha túl sokan lennének azok, akik cinkos módon össze-összekacsingatnak a múlt sötét erőivel. Pedig nincs más lehetőség, mint hatóságilag, törvényesen is szembefordulni a piromániások hangadóival – legyenek akár politikusok, elnökjelöltek, avagy az ortodox egyház képviselői –, mert a múlt sötét eszméinek nincs helye e tétova jelenben.

A bukaresti Nemzeti Székesegyház mozaik szentképeit október 26-án szentelték fel. Képünk illusztráció. Fotó: gov.ro