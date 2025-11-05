Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 2. LigaIdegenben nyert rangadót a Sepsi OSK

2025. november 5., szerda, Sport

Fontos győzelmet aratott a sepsiszentgyörgyi csapat, amely tegnap 2–1-re nyert az FC Voluntari vendégeként a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában. A Sepsi OSK megszakította az Ilfov megyei együttes közel két hónapig tartó veretlenségét, ugyanakkor idénybeli hetedik sikerével a táblázat ötödik helyére lépett.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A vendégek remekül indították a találkozót, már a 4. percben vezetést szereztek: Andrei Pițian szabálytalankodott a büntetőterületben Dimitri Oberlin ellen, így a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Denis Haruț magabiztosan értékesített (0–1). A folytatásban a házigazdák többet birtokolták a labdát, de Alexandru Șuteu lövését kiütötte Bogdan Ungureanu. A játék képével ellentétben a háromszéki együttes a 25. percben növelte előnyét, Nicolae Păun előreívelése után Oberlin a bal felsőbe továbbított (0–2).

Ezt követően a piros-fehér mezesek inkább a védekezésre összpontosítottak és átengedték a kezdeményezést Ilfov megyei ellenfelüknek, amelynek meddő mezőnyfölénye nem társult helyzetekkel, mindössze Remus Guțea próbálkozott, azonban ezt a székelyföldi gárda kapusa könnyedén fogta. Ovidiu Burcă vezetőedző a szünet előtt kényszercserét hajtott végre, a sérült Mihajlo Nešković helyére Adnan Aganović érkezett.

Motiváltan kezdte a második felvonást az FC Voluntari, ezáltal gyorsan szépített, a 47. percben Guțea estében a jobb alsóba lőtt (1–2). A hátralévő időben visszaesett a mérkőzés színvonala, aztán a hajrában mindkét csapat betalálhatott volna. Daniel Vîrtej fejesét Alexandru Maxim bravúrral hárította, majd Ion Gheorghe megpattanó szabadrúgását védte a Sepsi OSK hálóőre, Florin Pîrvu legénysége pedig a mostani idényben először szenvedett vereséget hazai pályán.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 12. forduló: FC Voluntari–Sepsi OSK 1–2 (0–2).
Voluntari, Anghel Iordănescu Stadion. Vezette: Sorin Vădana (Kolozsvár). Voluntari: Maxim – Pițian (Schieb, 46.), Crișan, Dumbrăvanu – I. Gheorghe, Toma (Babić, 46.), Onișa, Șuteu (Petculescu, 87.) – Andrei (Merloi, 68.), Nemec (Haită, 68.), Guțea. Vezetőedző: Florin Pîrvu. Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Vîrtej, Haruț, Techereș – Sigér, Păun – Heras (Matei, 74.), Nešković (Aganović, 43.), Batzula (Silaghi, 85.) – Oberlin. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerzők: Guțea (47.), illetve Haruț (4. – tizenegyesből), Oberlin (25.). Sárga lap: Pițian (3.), Crișan (65.), illetve Aganović (56.), Păun (83.), Haruț (83.).

A táblázat:

1. Vajdahunyad           10        2            0        21–7    32

2. Nagyvárad                 8        1            3        25–14  25

3. Marosvásárhely        7        2            3        27–15  23

4. Steaua                        7        2            3        23–17  23

5. Sepsi OSK                 7        2            3        14–10  23

6. Buzău                        7        1            4        23–12  22

7. Resicabánya              7        1            4        23–13  22

8. Voluntari                    6        4            2        16–11  22

9. Târgovişte                 6        3            3        22–11  21

10. Jászvásár                 6        3            3        14–10  21

11. Chiajna                    6        2            4        23–13  20

12. Afumaţi                   5        2            5        16–14  17

13. Slatina                     3        4            5        13–15  13

14. Piatra Neamţ*         4        2            6        11–22  12

15. Dinamo                   2        5            5        11–16  11

16. Újszentes                 3        2            7        16–24  11

17. Bacău                      2        4            6        11–19  10

18. Beszterce                 2        4           6        11–20  10

19. Sellenberk               2        3            7        18–21    9

20. Câmpulung              2        2            8          8–29    8

21. Tunari                      1        4            7        12–23    7

22. Szatmárnémeti         1        1          10        10–32    4

* két büntetőpont levonva

A Sepsi OSK szombaton 11 órától a CSM Slatina ellen játszik a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú bajnokság 13. fordulójában.

