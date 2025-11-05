Fontos győzelmet aratott a sepsiszentgyörgyi csapat, amely tegnap 2–1-re nyert az FC Voluntari vendégeként a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában. A Sepsi OSK megszakította az Ilfov megyei együttes közel két hónapig tartó veretlenségét, ugyanakkor idénybeli hetedik sikerével a táblázat ötödik helyére lépett.

A vendégek remekül indították a találkozót, már a 4. percben vezetést szereztek: Andrei Pițian szabálytalankodott a büntetőterületben Dimitri Oberlin ellen, így a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Denis Haruț magabiztosan értékesített (0–1). A folytatásban a házigazdák többet birtokolták a labdát, de Alexandru Șuteu lövését kiütötte Bogdan Ungureanu. A játék képével ellentétben a háromszéki együttes a 25. percben növelte előnyét, Nicolae Păun előreívelése után Oberlin a bal felsőbe továbbított (0–2).

Ezt követően a piros-fehér mezesek inkább a védekezésre összpontosítottak és átengedték a kezdeményezést Ilfov megyei ellenfelüknek, amelynek meddő mezőnyfölénye nem társult helyzetekkel, mindössze Remus Guțea próbálkozott, azonban ezt a székelyföldi gárda kapusa könnyedén fogta. Ovidiu Burcă vezetőedző a szünet előtt kényszercserét hajtott végre, a sérült Mihajlo Nešković helyére Adnan Aganović érkezett.

Motiváltan kezdte a második felvonást az FC Voluntari, ezáltal gyorsan szépített, a 47. percben Guțea estében a jobb alsóba lőtt (1–2). A hátralévő időben visszaesett a mérkőzés színvonala, aztán a hajrában mindkét csapat betalálhatott volna. Daniel Vîrtej fejesét Alexandru Maxim bravúrral hárította, majd Ion Gheorghe megpattanó szabadrúgását védte a Sepsi OSK hálóőre, Florin Pîrvu legénysége pedig a mostani idényben először szenvedett vereséget hazai pályán.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 12. forduló: FC Voluntari–Sepsi OSK 1–2 (0–2).

Voluntari, Anghel Iordănescu Stadion. Vezette: Sorin Vădana (Kolozsvár). Voluntari: Maxim – Pițian (Schieb, 46.), Crișan, Dumbrăvanu – I. Gheorghe, Toma (Babić, 46.), Onișa, Șuteu (Petculescu, 87.) – Andrei (Merloi, 68.), Nemec (Haită, 68.), Guțea. Vezetőedző: Florin Pîrvu. Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Vîrtej, Haruț, Techereș – Sigér, Păun – Heras (Matei, 74.), Nešković (Aganović, 43.), Batzula (Silaghi, 85.) – Oberlin. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerzők: Guțea (47.), illetve Haruț (4. – tizenegyesből), Oberlin (25.). Sárga lap: Pițian (3.), Crișan (65.), illetve Aganović (56.), Păun (83.), Haruț (83.).

A táblázat:

1. Vajdahunyad 10 2 0 21–7 32

2. Nagyvárad 8 1 3 25–14 25

3. Marosvásárhely 7 2 3 27–15 23

4. Steaua 7 2 3 23–17 23

5. Sepsi OSK 7 2 3 14–10 23

6. Buzău 7 1 4 23–12 22

7. Resicabánya 7 1 4 23–13 22

8. Voluntari 6 4 2 16–11 22

9. Târgovişte 6 3 3 22–11 21

10. Jászvásár 6 3 3 14–10 21

11. Chiajna 6 2 4 23–13 20

12. Afumaţi 5 2 5 16–14 17

13. Slatina 3 4 5 13–15 13

14. Piatra Neamţ* 4 2 6 11–22 12

15. Dinamo 2 5 5 11–16 11

16. Újszentes 3 2 7 16–24 11

17. Bacău 2 4 6 11–19 10

18. Beszterce 2 4 6 11–20 10

19. Sellenberk 2 3 7 18–21 9

20. Câmpulung 2 2 8 8–29 8

21. Tunari 1 4 7 12–23 7

22. Szatmárnémeti 1 1 10 10–32 4

* két büntetőpont levonva

A Sepsi OSK szombaton 11 órától a CSM Slatina ellen játszik a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú bajnokság 13. fordulójában.