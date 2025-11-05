Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Teremlabdarúgás, 1. ligaElső siker az Udvarhely ellen

2025. november 5., szerda, Sport

A Sepsi-SIC megtörte a jeget, hiszen tegnap hátrányból felállva, egy kihagyott büntető ellenére 8–3 arányban diadalmaskodott a VSK Székelyudvarhely vendégeként a teremlabdarúgó 1. Liga 7. fordulójának székely rangadóján.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

Két háromszéki ziccerrel indult a székely csapatok futsalrangadója, majd a 3. percben egy ellentámadás végén a házigazdák megszerezték a vezetést (1–0). Nem tartott sokáig a székelyudvarhelyi előny, hiszen a 7. percben Szabó szépségdíjas gólt lőtt (1–1). A folytatásban kiélezett küzdelem zajlott a pályán, és a 12. percben Fábián öngóljával ismét vezetett a VSK (2–1). Az egyenlítés reményében rohamozott a Sepsi-SIC, de rendre kimaradtak a helyzetei: a 14. percben Gáll büntetőt hibázott, majd Veress sem tudta bevenni a remekül védő Tompea kapuját. A szünetig mindkét oldalon voltak ziccerek, viszont újabb gól már nem esett, így a zöld-fehérek egygólos hátrányban vonultak az öltözőbe.

A térfélcserét követően már egy határozottabb szentgyörgyi alakulat lépett pályára, a 22. percben Kanyó találatával ismét döntetlenre állt a mérkőzés (2–2). A férfias, ám sportszerű derbin a folytatásban sem változott a játék ritmusa, hiszen mindkét együttes teljes erőbedobással harcolt a győzelemért. A 29. percben Máthis előnyhöz juttatta a szentgyörgyieket, aztán a 35. percben Vajna és Veress találatának köszönhetően kétszer is zörgött a hazaiak hálója (2–5). A vészkapussal támadó udvarhelyiek a 36. percben szépítettek, amire Veress gyorsan válaszolt (3–6). A véghajrában a Sepsi-SIC volt a nyugodtabb és jobb, Kanyó, illetve Veress góljaival pedig 8–3-nál ért véget a találkozó. A Sepsi-SIC megtörte a jeget, a nyolcadik egymás elleni meccsén megszerezte első sikerét a VSK Székelyudvarhely ellen. Ennek a diadalnak köszönhetően a zöld-fehérek az alapszakasz felénél megőrizték veretlenségüket és első helyüket a táblázatban.

Teremlabdarúgás, 1. Liga, 7. forduló: VSK Székelyudvarhely–Sepsi-SIC 3–8 (2–1).
Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Vezette: Bogdan Hancea­riuc és Ovidiu Luca. Székelyudvarhely: Tompea – Popovics, Kedei, Miklós, Tankó (cserék: Péter, Boga, Kis, Vass, Kerestély, Tifán, Bálint, Szabó, Lőrincz). Edző: Jakab Zoltán. Sepsi-SIC: Korodi – Kanyó, Veress, Szabó, Fábián (cserék: Ráduly, Rendi, Makó, Mánya, Gáll, Máthis, Vajna). Edző: Mánya Szabolcs. Gólszerzők: Bálint (3.), Fábián (12. – öngól), Kedei (36.), illetve Szabó (7.), Kanyó (22., 38.), Máthis (29.), Vajna (35.), Veress (35., 36., 39.).

Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-05 08:00
