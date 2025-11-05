Továbbra is első nemzetközi sikerére hajt a román bajnoki címvédő Sepsi-SIC, amely ma 19 órától a KSC Szekszárd otthonában lép pályára a női kosárlabda Európa-kupa csoportkörének ötödik fordulójában. A zöld-fehérek négy vereséggel a hátuk mögött várják az esti összecsapást, míg a magyar együttes 50 százalékos győzelmi aránnyal fogadja őket.

Újabb nehéz nemzetközi találkozó előtt áll a nyolcszoros bajnok és kilencszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC, amely ma a magyar női NB I. negyedik helyezettje, a KSC Szekszárd otthonában lép pályára a női kosárlabda Európa-kupa csoportkörének soros fordulójában. Az idei első győzelmére hajtó zöld-fehéreknek nem lesz könnyű feladatuk Tolna vármegyében, hiszen a székely–magyar párharc sepsiszentgyörgyi odavágóját 14 pontos különbséggel, 63–49-re nyerték meg a Magyar Bianka által irányított szekszárdiak. Továbbá az is a házigazdák mellett szól, hogy a magyar alakulat 50 százalékos győzelmi aránnyal, vagyis két diadallal és két kudarccal a háta mögött várja a háromszékieket, akik négy elveszített mérkőzéssel a D-csoport sereghajtójaként utaztak el anyaországi kiszállásukra.

Az Európa-kupa előző fordulójában Zoran Mikeš lányai hazai környezetben megszorongatták a belga Kangoeroes Basket Mechelen csapatát, és csak kétszeri hosszabbítás után kaptak ki 82–79-re. A Szekszárd is vereséggel zárta az előző kört, hiszen az olasz GEAS Basket otthonában egy szoros meccs végén 76–66 arányban maradt alul. A zöld-fehérek önbizalommal telve utaztak Kolozsvárról Magyarországra, miután a Nemzeti Liga 5. fordulójában 95–66-ra győzték le a kincses városi éllovast. Velük ellentétben vendéglátóik elveszítették legutóbbi bajnokijukat, miután szombaton 75–63 arányban kikaptak a címvédő Sopron együttesétől.

„A múlt héten jól játszottunk a Mechelen elleni hazai mérkőzésen, közel voltunk a győzelemhez, így most nagyobb az elvárás velünk szemben, és egyértelműen nyerni szeretnénk Szekszárdon. Ha sikerül ugyanolyan jól teljesítenünk, mint a belgák elleni találkozón, akkor van esélyünk a sikerre. Mindenki egészséges és kész az újabb harcra, mindent megteszünk a siker érdekében” – nyilatkozta Rusz István, a Sepsi-SIC ügyvezető igazgatója.

Az 5. forduló programja: KSC Szekszárd–Sepsi-SIC (19 óra), Kangoeroes Basket Mechelen–GEAS Basket (21.30 óra). A D-csoport állása: 1. Mechelen (4 győzelem/0 vereség) 8 pont, 2. GEAS (2/2) 6, 3. Szekszárd (2/2) 6, 4. Sepsi-SIC (0/4) 4.