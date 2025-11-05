Mentális egészségvédelem a Mikóban

E tevékenységek célja az érzelmi intelligencia és reziliencia fejlesztése a konfliktusok kezelésére és a mentális jóllét fenntartására, az önbizalom és önértékelés erősítése annak érdekében, hogy a diákok képesek legyenek kiállni önmagukért és másokért.

Október folyamán több mint száz hetedikes diák vett részt osztályközösségén belül négyórás foglalkozáson a cyberbullying (internetes bántalmazás) kapcsán Benedek Bernadett drámapedagógus és Szántó Janka pszichológus irányításával. A csoportfoglalkozások során a diákok megfigyelhették a saját osztályuk működését – mire érdemes figyelni egy közösségben, milyen vezetőre tanácsos hallgatni, ki az, akit nem érdemes követni, mennyire fontos a szavuk a közösségükön belül –, valamint bátorítást kaptak, hogy merjenek kiállni a saját véleményük mellett, merjék kimondani a gondolataikat és érzéseiket. A foglalkozások célja az volt, hogy a diákok megtapasztalhassák, mennyire fontos kiállni az elnyomott társaikért. A tevékenységek vezetői azt próbálták megértetni a diákokkal, hogy nem szabad tétlenül nézni a bántalmazó helyzeteket, hanem merni kell kiállni az áldozat mellett, és segíteni azt a társukat, ha az nem tudja megvédeni önmagát. Szerepjátékokban, közösségformáló és önismereti játékokban vettek részt, valamint kis- és nagycsoportos beszélgetéseket folytattak. A tevékenységek reflexióval zárultak, amely során a diákok megosztották az átélt tapasztalataikat.

Bízunk abban, hogy ezek a foglalkozások növelték a részt vevő diákok mentális ellenálló képességét és elősegítették érzelmi intelligenciájuk fejlődését. Reméljük, hogy ennek köszönhetően az osztályközösségeken belül megerősödnek az érzelmi kapcsolatok és kiépül egy olyan bizalmi háló, amely által csökkenni fog a kiközösítés és az elmagányosodás kockázata, és növekedni fog a tolerancia és empátia az osztálytársak között, így az osztályközösségek támogatóbbá válnak, megerősödik az egymás iránti tisztelet és felelősségvállalás, amely a zaklatás előfordulásának csökkenéséhez vezet, valamint megerősödik az együttműködés az osztályok szintjén, amely hozzájárul egy biztonságos és befogadó közösségi légkör kialakulásához.

Az egyik részt vevő diák a következőképpen foglalta össze véleményét a tevékenységekről: „A foglalkozás nagyon jó hangulatban telt, a csapatépítő és egymás megismerését segítő feladatokat nagyon élveztem. Különböző anyagokból kellett hidat építenünk, fonalból közösen alakzatokat kiraknunk, ami sok együttműködést igényelt. Tetszett, hogy mindenki aktívan részt vett, figyeltünk egymásra, és közben sokat nevettünk. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy mennyire fontos az odafigyelés és az egymásra hangolódás a közös munka során”.

Szervezőként örömmel tapasztaltuk az osztályfőnökök és a szülők, valamint az iskola szülői bizottságának támogató hozzáállását.

Kinda Eleonóra,

a Székely Mikó Kollégium ­projektfelelőse