Kazángond a tél előtt

2025. november 5., szerda, Nyílttér

A fűtési szezon a szokatlanul meleg időjárás dacára is több hete megkezdődött Háromszéken – mármint a többség számára. Van azonban, aki még most is a kazánjával bajlódik. Egy gelencei olvasónk panaszolta, hogy két hónappal a beszerzése után elromlott a kazánja, és még nem kapott választ a problémájára.

    A kép illusztráció. Fotó: Pixabay.com

Vásároltam március hónapban a gelencei Sicmaster cégtől egy TJK36Kw, központi fűtésre szolgáló kazánt, amelyen két hónapi használat után repedés keletkezett, emiatt a berendezés veszített a fagyálló folyadékból, tehát használhatatlanná vált. Ki szerettem volna cseréltetni, értesítettem a gelencei forgalmazót, ám a cég sem szóban, sem írásban nem adott választ. Jelentettem a kazánért jótállást vállaló magyarországi (mezőkövesdi) cégnek is a történteket, de kicserélésre érdemes igenlő válaszra az sem méltatott. Kénytelen voltam a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatalhoz fordulni, amely azonban csak a törvényben előírt egy hónap elteltével tud választ adni. Tekintettel arra, hogy közeleg a tél, figyelmeztetni szeretnék arra, hogy hasonló meglepetés másokat is érhet – írja T. GY. gelencei olvasónk. 

Panaszával megkerestük a gelencei forgalmazót. Tudnak a problémáról, többször is felajánlották a vevőnek a javítást, az illető azonban ezt elutasította – közölte a Sicmaster elárusítója, Vajda Attila, aki szerint egyetlen megoldás maradt: a vásárló vigye vissza az elromlott kazánt, ők megtérítik az árát. 

Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-05 08:00
