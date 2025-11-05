Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Azonosították a rongáló focidrukkereket

2025. november 5., szerda, Belföld

Azonosította a rendőrség azokat a személyeket, akik október elején, az FK Csíkszereda és Kolozsvári Universitatea élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés után székely zászlókat szaggattak le udvarhelyszéki községekben – tájékoztatott tegnap a Hargita megyei rendőr-főkapitányság.

  • Képünk illusztráció. Fotó: Facebook / Székely Nemzeti Tanács
A Maszol hírportál érdeklődésére a rendőr-főkapitányság közölte, hogy a nyomozás során sikerült azonosítani az elkövetőket, akik Etéd és Szent­ábrahám községek, valamint Szentegyháza város területén székely zászlókat szaggattak le. Rongálás és lopás bűncselekményének elkövetésével gyanúsítják őket. Mint írták, jelenleg a székelyudvarhelyi ügyészség irányításával zajlik vizsgálat a bűncselekmények pontos körülményei­nek felderítéséért.

A helyi sajtó beszámolói szerint az FK Csíkszereda otthonában játszott október 4-i mérkőzés után a Kolozsvári Universitatea szurkolói hazafelé tartva székely és magyar zászlókat szaggattak le udvarhelyszéki településeken. A vandalizmusról számos kisvideó is készült. A feljelentések nyomán a rendőrség rongálás, közösség elleni uszítás és gyűlöletre való felbujtás bűncselekményeinek gyanújával folytat vizsgálatot.

Az érintett települések elöljárói közölték, hogy feljelentést tesznek az ügyben, fontosnak tartják a számonkérést, hogy a jövőben el lehessen kerülni az újabb hasonló incidenseket. Sándor Zsolt István szentegyházi alpolgármester arról számolt be, hogy a történtek után a városvezetés és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) Székely zászlót minden házra! címmel indított mozgalmat, melynek keretében 50 székely zászlót gyártottak. Az arany-kék lobogókat szeretnék szétosztani a település lakói között, hogy azok egy héten belül jól látható helyre kitűzzék ingatlanjaikra. Leszögezte: a lobogókat nem ajándéknak szánják, hanem azok „a közösségi kiállás eszközei”.

