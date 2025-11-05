NagyborosnyÃ³ Ã¶nkormÃ¡nyzata idÃ©n hÃ¡rom pÃ¡lyÃ¡zatot nyÃºjtott be KovÃ¡szna Megye TanÃ¡csÃ¡hoz. A cÃ³falvi kultÃºrotthon tetÅ‘szerkezetÃ©nek javÃ­tÃ¡sa befejezÅ‘dÃ¶tt, a pÃ¡lyÃ¡zati elszÃ¡molÃ¡s megtÃ¶rtÃ©nt. A lÃ©cfalvi iskola tetÅ‘szerkezetÃ©nek javÃ­tÃ¡sa szintÃ©n befejezÅ‘dÃ¶tt, jelenleg a pÃ¡lyÃ¡zati elszÃ¡molÃ¡s zajlik.Â

Az emlÃ­tett munkÃ¡latok mellett a nagyborosnyÃ³i orvosi rendelÅ‘ felÃºjÃ­tÃ¡sa folyamatban van, a lÃ©cfalvi iskolÃ¡ban haladt a tÃ¶bb Ã©ve fennÃ¡llÃ³ vÃ­zhiÃ¡ny megoldÃ¡sa, Ã©s a rossz Ã¡llapotÃº kerÃ­tÃ©s javÃ­tÃ¡sa is napirenden van. A kÃ¶zvilÃ¡gÃ­tÃ¡s Ã©s a mezei utak karbantartÃ¡sa az Ã¶nkormÃ¡nyzat sajÃ¡t kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sÃ©bÅ‘l tÃ¶rtÃ©nik. KisborosnyÃ³n a DiakÃ³nia KeresztyÃ©n AlapÃ­tvÃ¡nnyal kÃ¶zÃ¶sen egy hosszÃº Ã©vek Ã³ta fennÃ¡llÃ³ problÃ©ma rendezÃ©sekÃ©nt 110 mÃ©teres kutat fÃºrtak.

A kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi Ã©letben folyamatos az egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©s a testvÃ©rtelepÃ¼lÃ©sekkel: oktÃ³ber derekÃ¡n Nagyrada kÃ¼ldÃ¶ttsÃ©ge lÃ¡togatott el CÃ³falvÃ¡ra, NagyborosnyÃ³ pedig TolnanÃ©medi testvÃ©rtelepÃ¼lÃ©s delegÃ¡ciÃ³jÃ¡t fogadja. Feldobolyban idÃ©n, tÃ¶bb Ã©v kihagyÃ¡s utÃ¡n, ismÃ©t megszerveztÃ©k a Szilva NapjÃ¡t. LÃ©cfalvÃ¡n oktÃ³ber 11-Ã©n hagyomÃ¡nyÅ‘rzÅ‘ szÃ¼reti bÃ¡l Ã©s felvonulÃ¡s volt, NagyborosnyÃ³n Ã©s LÃ©cfalvÃ¡n pedig oktÃ³berben megszervezÃ©sre kerÃ¼lt az idÅ‘sek lÃ¡togatÃ¡sa.

A kÃ¶zsÃ©gkÃ¶zpontban MagyarorszÃ¡g kormÃ¡nya kÃ¶zel 40 milliÃ³ forintos tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡bÃ³l felÃºjÃ­tjÃ¡k a reformÃ¡tus templomot. A munkÃ¡latok elsÅ‘dleges cÃ©lja a nedvesedÃ©si gondok megszÃ¼ntetÃ©se: csapadÃ©kos idÅ‘ben salÃ©trom Ã¼t ki a templom falÃ¡n. A mÅ±szaki beavatkozÃ¡sok sorÃ¡n belsÅ‘ munkÃ¡k is vÃ¡rhatÃ³k: a falak vakolÃ¡sa Ã©s festÃ©se, valamint a padlÃ³ cserÃ©je.Â

A templomfelÃºjÃ­tÃ¡s mellett a kÃ¶zeljÃ¶vÅ‘ben mÃ¡s fejlesztÃ©sekre is sor kerÃ¼l. A magyar Ã¡llam Ã©s az Ã–kumenikus SegÃ©lyszervezet tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡val a kultÃºrhÃ¡zban szÃ­npad Ã©pÃ¼l, az Ã¶nkormÃ¡nyzat Ã©pÃ¼letÃ©ben a vÃ­zbekÃ¶tÃ©s Ã©s belsÅ‘ kommunikÃ¡ciÃ³s rendszer kialakÃ­tÃ¡sa mellett Ãºj bÃºtorzatot szereznek be, tovÃ¡bbÃ¡ egy jÃ¡tszÃ³tÃ©r is lÃ©tesÃ¼l â€“ tudtuk meg KanyÃ³ Antal polgÃ¡rmestertÅ‘l.