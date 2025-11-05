HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

NagyborosnyÃ³LezÃ¡rt pÃ¡lyÃ¡zatok, zajlÃ³ felÃºjÃ­tÃ¡sok

2025. november 5., szerda, KÃ¶zÃ©let

NagyborosnyÃ³ Ã¶nkormÃ¡nyzata idÃ©n hÃ¡rom pÃ¡lyÃ¡zatot nyÃºjtott be KovÃ¡szna Megye TanÃ¡csÃ¡hoz. A cÃ³falvi kultÃºrotthon tetÅ‘szerkezetÃ©nek javÃ­tÃ¡sa befejezÅ‘dÃ¶tt, a pÃ¡lyÃ¡zati elszÃ¡molÃ¡s megtÃ¶rtÃ©nt. A lÃ©cfalvi iskola tetÅ‘szerkezetÃ©nek javÃ­tÃ¡sa szintÃ©n befejezÅ‘dÃ¶tt, jelenleg a pÃ¡lyÃ¡zati elszÃ¡molÃ¡s zajlik.Â 

  • A szerzÅ‘ felvÃ©tele
    A szerzÅ‘ felvÃ©tele

Az emlÃ­tett munkÃ¡latok mellett a nagyborosnyÃ³i orvosi rendelÅ‘ felÃºjÃ­tÃ¡sa folyamatban van, a lÃ©cfalvi iskolÃ¡ban haladt a tÃ¶bb Ã©ve fennÃ¡llÃ³ vÃ­zhiÃ¡ny megoldÃ¡sa, Ã©s a rossz Ã¡llapotÃº kerÃ­tÃ©s javÃ­tÃ¡sa is napirenden van. A kÃ¶zvilÃ¡gÃ­tÃ¡s Ã©s a mezei utak karbantartÃ¡sa az Ã¶nkormÃ¡nyzat sajÃ¡t kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sÃ©bÅ‘l tÃ¶rtÃ©nik. KisborosnyÃ³n a DiakÃ³nia KeresztyÃ©n AlapÃ­tvÃ¡nnyal kÃ¶zÃ¶sen egy hosszÃº Ã©vek Ã³ta fennÃ¡llÃ³ problÃ©ma rendezÃ©sekÃ©nt 110 mÃ©teres kutat fÃºrtak.

A kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi Ã©letben folyamatos az egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©s a testvÃ©rtelepÃ¼lÃ©sekkel: oktÃ³ber derekÃ¡n Nagyrada kÃ¼ldÃ¶ttsÃ©ge lÃ¡togatott el CÃ³falvÃ¡ra, NagyborosnyÃ³ pedig TolnanÃ©medi testvÃ©rtelepÃ¼lÃ©s delegÃ¡ciÃ³jÃ¡t fogadja. Feldobolyban idÃ©n, tÃ¶bb Ã©v kihagyÃ¡s utÃ¡n, ismÃ©t megszerveztÃ©k a Szilva NapjÃ¡t. LÃ©cfalvÃ¡n oktÃ³ber 11-Ã©n hagyomÃ¡nyÅ‘rzÅ‘ szÃ¼reti bÃ¡l Ã©s felvonulÃ¡s volt, NagyborosnyÃ³n Ã©s LÃ©cfalvÃ¡n pedig oktÃ³berben megszervezÃ©sre kerÃ¼lt az idÅ‘sek lÃ¡togatÃ¡sa.

A kÃ¶zsÃ©gkÃ¶zpontban MagyarorszÃ¡g kormÃ¡nya kÃ¶zel 40 milliÃ³ forintos tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡bÃ³l felÃºjÃ­tjÃ¡k a reformÃ¡tus templomot. A munkÃ¡latok elsÅ‘dleges cÃ©lja a nedvesedÃ©si gondok megszÃ¼ntetÃ©se: csapadÃ©kos idÅ‘ben salÃ©trom Ã¼t ki a templom falÃ¡n. A mÅ±szaki beavatkozÃ¡sok sorÃ¡n belsÅ‘ munkÃ¡k is vÃ¡rhatÃ³k: a falak vakolÃ¡sa Ã©s festÃ©se, valamint a padlÃ³ cserÃ©je.Â 

A templomfelÃºjÃ­tÃ¡s mellett a kÃ¶zeljÃ¶vÅ‘ben mÃ¡s fejlesztÃ©sekre is sor kerÃ¼l. A magyar Ã¡llam Ã©s az Ã–kumenikus SegÃ©lyszervezet tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡val a kultÃºrhÃ¡zban szÃ­npad Ã©pÃ¼l, az Ã¶nkormÃ¡nyzat Ã©pÃ¼letÃ©ben a vÃ­zbekÃ¶tÃ©s Ã©s belsÅ‘ kommunikÃ¡ciÃ³s rendszer kialakÃ­tÃ¡sa mellett Ãºj bÃºtorzatot szereznek be, tovÃ¡bbÃ¡ egy jÃ¡tszÃ³tÃ©r is lÃ©tesÃ¼l â€“ tudtuk meg KanyÃ³ Antal polgÃ¡rmestertÅ‘l.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   SzerzÅ‘: Bodor JÃ¡nos Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-11-05 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 161 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 5 Szavazatok szÃ¡ma: 1
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnÃ¶ke RomÃ¡niÃ¡nak az elmÃºlt Ã©vekben?
















eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 593
szavazÃ³gÃ©p
2025-11-05: VilÃ¡gfigyelÅ‘ - :

PÃ©nz nÃ©lkÃ¼l maradhat Ukrajna

TovÃ¡bbra sincs egyetÃ©rtÃ©s az EurÃ³pai UniÃ³ tagÃ¡llamai kÃ¶zÃ¶tt, hogy felhasznÃ¡ljÃ¡k-e az EU terÃ¼letÃ©n zÃ¡rolt orosz vagyonokat Ukrajna tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡ra, ugyanis a leginkÃ¡bb Ã©rintett Belgium azt tovÃ¡bbra is ellenzi, ahogy OrbÃ¡n Viktor magyar miniszterelnÃ¶k is nyilvÃ¡nosan elutasÃ­totta a javaslatot. Pedig a tagÃ¡llamok vezetÅ‘it szorÃ­tja az idÅ‘: Ukrajna akÃ¡r mÃ¡r mÃ¡rciusban pÃ©nz nÃ©lkÃ¼l maradhat, az immobilizÃ¡lt orosz vagyonok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡t lehetÅ‘vÃ© tevÅ‘ Ãºn. jÃ³vÃ¡tÃ©teli hitellel szembeni alternatÃ­vÃ¡kat pedig mÃ©g tÃ¶bb tagÃ¡llam ellenzi, mint az eredeti konstrukciÃ³t.
2025-11-05: KÃ¶zÃ©let - Iochom IstvÃ¡n:

Sikeres volt a ZÃ¶ld Nap napkÃ¶zis tÃ¡bora (KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhely)

A kÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi ZÃ¶ld Nap EgyesÃ¼let partnersÃ©gben a kÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi vÃ¡roshÃ¡za sportirodÃ¡jÃ¡val oktÃ³ber vÃ©gÃ©n harmincÃ¶tÃ¶dik alkalommal szervezett napkÃ¶zis tÃ¡bort.Â 
rel="noreferrer"