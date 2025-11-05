A táborba tizenöt 7 és 11 év közötti gyermek jelentkezett Kézdivásárhelyről, Nyujtódról, Kézdiszentlélekről és Lemhényből, de Torjáról is volt résztvevő. A tábor programjában a számos szituációs gyakorlat mellett a szabadtéri mozgásgyakorlatok is helyet kaptak. A gyerekek izgalmasabbnál izgalmasabb csapatjátékokban, valamint gondolkodást fejlesztő stratégiai játékokban vehettek részt, de a számos kézműves-tevékenység, az origami és a hagyományos reggeli torna, a labdajáték, a teremfoci, a sakkozás, a röplabdázás és a malmozás sem hiányzott a programból.

Mindezek mellett a táborozók meglátogatták a Profi Rádió stúdióját Deszke Kriszta műsorvezető interaktív kalauzolásával, illetve a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárat, ahol Kovács Izabella Andrea, a könyvtár munkatársa fogadta a fiatalokat. Ezenkívül az őszi virágvásárt is megtekintették. A tábor tevékenységébe a szakmai gyakornokok és a helyi önkéntesek mellett a külföldi önkéntesek is bekapcsolódtak. A négynapos rendezvény partnere a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a helyi önkormányzat és az Európai Szolidaritási Testület volt.