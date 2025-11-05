Igényelhető a külhoni magyar pedagógusigazolvány

Az idei kolozsvári országos magyar tanévnyitón Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke vette át az első külhoni magyar pedagógusigazolványt, október végétől pedig minden hazai magyar pedagógus kérheti a dokumentumot, amellyel igénybe vehetők azok a kedvezmények, amelyek a Magyarországon dolgozó pedagógusoknak és a kisegítő személyzetnek járnak.

A külhoni magyar pedagógusigazolvány igénylését Magyarország kormányának 2025. június 30-án megjelent vonatkozó rendelete teszi lehetővé, amely a Kárpát-medencei magyar oktatási tér újabb összekötő eleme. Az igénylések begyűjtését a külhoni régiókban az egyes magyar pedagógusszövetségek végzik, Romániában ez a feladat a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségére (RMPSZ) hárul.

A magyar pedagógus­igazolvány egy standard méretű műanyag kártya, amely (a pedagógusok életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény értelmében) az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményekben tanító pedagógusokat (és kisegítő személyzetet) illeti meg, és kedvezmények igénybevételére jogosítja fel a tulajdonosát, többek között kedvezményesen látogathatóak a magyarországi múzeumok, színházak és kulturális intézmények, a kártyával kedvezményesen lehet vásárolni a KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) webshopjában és más kártyaelfogadó kereskedelmi szolgáltatóknál.

Jelenleg az RMPSZ-tagok és a szervezethez frissen csatlakozók nyújthatják be a kártyaigénylést az RMPSZ honlapján erre a célra megnyitott platformon, de azok számára is nyitott lesz a lehetőség, akik továbbra sem kívánnak a pedagógusszövetségbe belépni, számukra fejlesztés alatt áll egy másik internetes felület, annak megnyitásáról a későbbiekben tájékoztatnak. A kártya kérelmezésének nem feltétele a magyar állampolgárság, és az sem, hogy az igénylő magyar tannyelvű oktatási intézményben oktasson/dolgozzon, ellenben munkaviszonyáról igazolást kell feltöltenie az igénylésnél, amivel jó, ha már akkor rendelkezik, amikor megkezdi az útmutató szerint feltölteni az adatokat. Az adatlapot és a nyilatkozatot ki kell nyomtatni és ebben a formában aláírni. Kérdéseket a pedig@rmpsz.ro e-mail-címre lehet küldeni, ahol a szövetség munkatársai válaszolnak. A külhoni magyar pedagógusigazolvány igénylésének útmutatója elérhető a www.rmpsz.ro internetes felületen, a kérelmezés nincs határidőhöz kötve. Miután a szövetség munkatársai átvizsgálják a benyújtott adatokat és a feltöltött igazolásokat, havonta egyszer összesítik az addig beérkezett igényléseket, és az adatokat továbbítják az Oktatási Hivatalnak. A személyre szóló kártyákat a KELLO gyártja, elküldi az RMPSZ központi irodájába, ahonnan a kártyák eljutnak a megyei és körzeti elnökökhöz, ők adják át ezeket az érintett pedagógusoknak.

Értesülésünk szerint a vonatkozó törvény módosítását, a pedagógusigazolvány igénylése lehetőségének külhoni pedagógusok számára történő kiterjesztését Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke kezdeményezte, aki a vonatkozó kormányrendelet megjelenéséről szóló internetes tájékoztatójában korábban azt nyilatkozta: „ez a döntés nemcsak gesztus, hanem a határon túli pedagógusok áldozatos munkájának elismerése is, akik nap mint nap tesznek a magyar nyelv, a kultúra és a közösség fennmaradásáért”.