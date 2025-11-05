Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Ember a földönNe szégyelljünk segíteni

2025. november 5., szerda, Közélet

Mi a teendő, a helyes eljárás, ha földön fekvő embert látunk? – ezt a kérdést járta körül legutóbbi tájékoztatójában a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség egy, a városban megtörtént eset kapcsán: a Nicolae Iorga utcában, egy üzlet közelében földön fekvő férfit vett észre az őrjáratozó csapat. 

  • Fotó: Sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség
    Fotó: Sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség

A helyi rendőrség munkatársai azonnal mentőt hívtak, a helyszínre kiérkező SMURD-rohammentőegység felmérte a férfi állapotát, majd kórházba szállította kivizsgálásra. Amennyiben hasonló helyzetet tapasztalunk, ne maradjunk közömbösek, hanem segítsünk – tanácsolja a helyi rendőrség, arra figyelmeztetve, az ilyen esetekben „a törvényes kötelezettség egybeesik az etikus emberi magatartással”.

Azt javasolják, ellenőrizzük az érintett állapotát, és haladéktalanul hívjunk mentőt hozzá, amennyiben egészségi állapota kapcsán kétségek merülnek fel. Hadnagy István, a helyi rendőrség vezetője jelezte, munkatársaikkal minden esetben így járnak el, nem hagynak embert az utcán. Elmondta, gyakran tapasztalják, hogy a járókelők közömbösek, mert azt gondolják, hogy aki a földön hever, valószínűleg ittas, Hadnagy István szerint azonban ez a feltételezés akár súlyos tévedéshez is vezethet. Járőröző kollégái valóban találkoznak ittas egyénekkel is – jegyezte meg, ám az esetek felében más dolog áll a háttérben. Súlyos egészségi oka is lehet annak, ha valaki elesik, a földön fekszik – szélütés, diabéteszes kóma vagy fejsérülés, a tünetek pedig könnyen összetéveszthetők az alkoholos befolyásoltság jeleivel – hívták fel a figyelmet.

„Még az alkohol hatása alatt lévő emberekhez is mentőt kell hívni, amennyiben olyan állapotban vannak, ugyanis a részegség ténye még nem jelenti azt, hogy nincsen más problémájuk. Ha valaki el­esett, beütötte a fejét vagy más testrészét, előfordulhat törés, belső vérzés. Sokkal jobb, ha tapasztalt szakszemélyzet vizsgálja meg” – fogalmazott az igazgató. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-05 08:00 Cikk megjelenítése: 315 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 593
szavazógép
2025-11-05: Máról holnapra - Demeter J. Ildikó:

Nem egy, hanem legalább három helyen ég a ház

Telnek a napok, szaporodnak a nyilatkozatok, csak azt nem tudni, hogy kinek milyen lépést kell tennie a bírók és ügyészek nyugdíjazási feltételeinek módosítására. Pedig az idő sürget: az Európai Bizottság november 28-ig adott – már tényleg utolsó utáni – haladékot Romániának a kérdés rendezésére. 
2025-11-05: Közélet - :

Vagyonzár adócsalás gyanúja miatt

Folytatólagosan elkövetett adócsalás ügyében zajló nyomozás részeként a Kovászna Megyei Ügyészség vagyonzárat rendelt el egy helyi cég, illetve az annak képviselője, B. A. tulajdonában lévő javakra – közölte tegnap az intézmény. Az intézkedést hétfőn hajtották végre.
rel="noreferrer"