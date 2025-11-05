Mi a teendő, a helyes eljárás, ha földön fekvő embert látunk? – ezt a kérdést járta körül legutóbbi tájékoztatójában a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség egy, a városban megtörtént eset kapcsán: a Nicolae Iorga utcában, egy üzlet közelében földön fekvő férfit vett észre az őrjáratozó csapat.

A helyi rendőrség munkatársai azonnal mentőt hívtak, a helyszínre kiérkező SMURD-rohammentőegység felmérte a férfi állapotát, majd kórházba szállította kivizsgálásra. Amennyiben hasonló helyzetet tapasztalunk, ne maradjunk közömbösek, hanem segítsünk – tanácsolja a helyi rendőrség, arra figyelmeztetve, az ilyen esetekben „a törvényes kötelezettség egybeesik az etikus emberi magatartással”.

Azt javasolják, ellenőrizzük az érintett állapotát, és haladéktalanul hívjunk mentőt hozzá, amennyiben egészségi állapota kapcsán kétségek merülnek fel. Hadnagy István, a helyi rendőrség vezetője jelezte, munkatársaikkal minden esetben így járnak el, nem hagynak embert az utcán. Elmondta, gyakran tapasztalják, hogy a járókelők közömbösek, mert azt gondolják, hogy aki a földön hever, valószínűleg ittas, Hadnagy István szerint azonban ez a feltételezés akár súlyos tévedéshez is vezethet. Járőröző kollégái valóban találkoznak ittas egyénekkel is – jegyezte meg, ám az esetek felében más dolog áll a háttérben. Súlyos egészségi oka is lehet annak, ha valaki elesik, a földön fekszik – szélütés, diabéteszes kóma vagy fejsérülés, a tünetek pedig könnyen összetéveszthetők az alkoholos befolyásoltság jeleivel – hívták fel a figyelmet.

„Még az alkohol hatása alatt lévő emberekhez is mentőt kell hívni, amennyiben olyan állapotban vannak, ugyanis a részegség ténye még nem jelenti azt, hogy nincsen más problémájuk. Ha valaki el­esett, beütötte a fejét vagy más testrészét, előfordulhat törés, belső vérzés. Sokkal jobb, ha tapasztalt szakszemélyzet vizsgálja meg” – fogalmazott az igazgató.