Vagyonzár adócsalás gyanúja miatt

2025. november 5., szerda, Közélet

Folytatólagosan elkövetett adócsalás ügyében zajló nyomozás részeként a Kovászna Megyei Ügyészség vagyonzárat rendelt el egy helyi cég, illetve az annak képviselője, B. A. tulajdonában lévő javakra – közölte tegnap az intézmény. Az intézkedést hétfőn hajtották végre.

    A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

A nyomozás szerint 2018. január 1. és 2024. szeptember 11. között két jogi személy – egy közbirtokosság és egy kereskedelmi társaság, mindkettőnek B. A. a képviselője – nem tüntette fel a könyvelésben a ténylegesen lebonyolított gazdasági műveleteket és a befolyt bevételeket. Emellett nem teljesítették az adóbevallási kötelezettségeiket, amivel összesen több mint 390 ezer lej kárt okoztak az állami költségvetésnek. A hatóságok ebben az értékben ingó és ingatlan vagyont foglaltak le hétfőn. (sz.)

