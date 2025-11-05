Vagyonzár adócsalás gyanúja miatt

Folytatólagosan elkövetett adócsalás ügyében zajló nyomozás részeként a Kovászna Megyei Ügyészség vagyonzárat rendelt el egy helyi cég, illetve az annak képviselője, B. A. tulajdonában lévő javakra – közölte tegnap az intézmény. Az intézkedést hétfőn hajtották végre.

A nyomozás szerint 2018. január 1. és 2024. szeptember 11. között két jogi személy – egy közbirtokosság és egy kereskedelmi társaság, mindkettőnek B. A. a képviselője – nem tüntette fel a könyvelésben a ténylegesen lebonyolított gazdasági műveleteket és a befolyt bevételeket. Emellett nem teljesítették az adóbevallási kötelezettségeiket, amivel összesen több mint 390 ezer lej kárt okoztak az állami költségvetésnek. A hatóságok ebben az értékben ingó és ingatlan vagyont foglaltak le hétfőn. (sz.)