Beszélgetőtárs Farcádi Botond főszerkesztő, közreműködik a Mácsafej zenekar. * A Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében ma 18 órától bemutatják Lőrinczi Vencelné Dénes Etelka Árapataki élő népművészet című kötetét. A Polis Kiadónál 2025-ben megjelent kötetet Szőcsné Gazda Enikő és Dávid Gyula mutatja be.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében mutatják be Borcsa János új kötetét a Vigadó Művelődési Központ dísztermében ma 18 órától. Az Olvasatokban az élet című, sorrendben tizennegyedik kötete ez év szeptemberében jelent meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában. Az irodalmi tanulmányokat, kritikákat és esszéket tartalmazó könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője.

35. Népzene- és Néptánctalálkozó

Mini változatban, ám mégis gazdag és színvonalas programmal tartják a 35. Népzene- és Néptánctalálkozót november 7–8. között Sepsiszentgyörgyön. A részletes program: pénteken 10–15 óráig gyermekrajz-kiállítás: Népi hangszerek birodalma a Tamási Áron Színház előcsarnokában; 11 órától a Tamási Áron Színházban János Vitéz – a Maros Művészegyüttes gyermekelőadása, rendező- koreográfus: Novák Ferenc „Tata”; 12 órától a Tamási Áron Színház előcsarnokában az Aranyszőrű bárány – mesés-zenés táncház Karácsony-Tóth Tünde, Tóth Zalán és Tóth Zselyke vezetésével; 14 órától a Míves Házban (Kós Károly utca 5A) Síppal, dobbal, nádi hegedűvel – módszertani képzés pedagógusoknak Demeter Miklóssal és Benkő Évával; 16 órától flashmob a főtéren; 19 órától a Tamási Áron Színházban Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére – koprodukció, előadja az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház tánckara, a Heveder zenekar kíséretében, rendező-koreográfus: Tőkés Csaba Zsolt; 21 órától az Óriáspince Rendezvényteremben (Csíki utca 62.) táncház és folkkocsma, zenélnek: Piros Pántlikás zenekar, Heveder banda, Folker együttes, Finom zenekar, házigazdák: Kis-Demeter Erika és Kis István.

Szombaton: 10–20 órától kézművesvásár a főtéren; 10–13 óráig a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében XI. Székelyföldi Legényesverseny, közreműködik a 40 éves Piros Pántlikás zenekar és magyarlapádi hagyományőrzők; 14–15.30-ig ugyanott Piros Pántlikás zenekar koncert és a XI. Székelyföldi Legényesverseny díjkiosztója; 14–15 óráig a Háromszék Táncstúdióban Székelyföld 1000 arca – vetítéssel egybekötött interaktív beszélgetés Szőcs Szilárddal és Deák Andrással, a videóprojekt megálmodóival és kivitelezőivel, moderátor: Prezsmer Boglárka; 15.30–17 óráig a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében magyarlapádi tánctanítás Kis-Demeter Erika és Kis István vezetésével; 15–16 óráig a Háromszék Táncstúdióban könyvbemutató: Didici Norbert – Kádár Elemér – Sándor Csaba Lajos: Véle fordulok gyorsan (A Romániai Magyar Néptánc Egyesület által kiadott Oktatási segédjegyzet sorozat 11. kiadványa); 16–18 óráig a Háromszék Tánc­stúdióban a Néptáncoktatás múltja és jelene – kerekasztal-beszélgetés a háromszéki néptáncoktatás aktuális helyzetéről és kihívásairól, moderátor: András Loránd; 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a Muzsikás együttes: Szól a kakas már – Az eltűntnek hitt magyar zsidó népzene, népzenei koncert az Őshonosok a hazában c. erdélyi koncertkörút keretében; 21 órától az Óriáspince Rendezvényteremben táncház és folkkocsma, zenélnek: a Heveder banda, a Folker együttes és a Finom zenekar, házigazdák: Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bencze.

JEGYEK. A ritka magyar című előadásra a teljes árú jegy 40 lej, kedvezményes jegy diákoknak és nyugdíjasoknak 20 lej; a Muzsikás együttes Szól a kakas már című koncertjére a teljes árú jegy 40 lej, kedvezményes jegy diákoknak és nyugdíjasoknak 20 lej; táncházakban pénteken 20 lej, szombaton ingyenes a belépés. A többi programra a belépés ingyenes. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a helyszínen kaphatók. Telefonszám: 0267 312 104.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. November 8-án, pénteken 19 órától a kamarateremben A. P. Csehov művei alapján: Mikor lesz nyár?; írta és rendezte: Barabás Olga. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház novemberi szabadelőadásainak időpontjai a stúdióteremben: 8-án, szombaton 11 órától a Csodaszarvas (6 éven felülieknek), 10-én, hétfőn 18 órától Mamó (8 éven felülieknek), 13-án, csütörtökön 18 órától Ha én felnőtt volnék (5 éven felülieknek), 21-én, pénteken 18 órától A kis herceg (6 éven felülieknek). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail:

kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.

Zene

RAVEL 150 – Francia tükröződések címmel rendkívüli kamarazeneestre hívja az érdeklődőket ma 19 órától az Árkosi Kulturális Központ. Előadók: Béres Melinda hegedűművész Marosvásárhelyről és Horváth Edit zongoraművész Kolozsvárról. Műsoron: Gabriel Fauré, George Enescu, Claude Debusssy, Lili Boulanger és Maurice Ravel művei. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén, Olt utca 6. szám alatt 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 30 lej.

HOMMAGE Á ÉDITH PIAF. Kovásznán november 7-én, pénteken 19 órától a Művelődési Központban elevenedik meg az énekesnő élete László Zsuzsa előadásában, akinek játékát D. Gulácsi Zsuzsanna és Zakariás Zalán zenei kettőse egészíti ki.

ORGONAKONCERT. Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-­templomban 7-én, pénteken 18 órától orgonakoncertet ad Kristófi János orgona­művész, 1987 óta a nagyváradi székesegyház orgonistája, 2011 októberétől karnagya is.

MUZSIKÁS EGYÜTTES. Folytatódik az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány Őshonosok a hazában nevű projektje, amelynek keretében kisebbségi kultúrákat képviselő művészek produkcióit hozzák el Erdélybe. 8-án, szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a magyarországi Muzsikás együttes Kacsó Hanga Borbála népi énekessel együtt lép fel. Elfeledettnek hitt magyar zsidó zenét játszanak, de a régi Muzsikás-lemezekről is felcsendülnek dalok.

HÉTVÉGI ESEMÉNYEK. November 8-án, szombaton tartja Kolozsváron éves közgyűlését a Romániai Dalos Szövetség, melynek keretében délután ünnepi hangversenyre kerül sor Bartók Béla és Terényi Ede emlékére a Kolozsvári Egyetemiek Háza – Auditorium Maximum Teremben, ahol Bartók Béla-műveket fog énekelni a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Magyar Férfidalárdája. * November 9-én, vasárnap Csetelakán a református templom jubileumi ünnepségén ünnepi hangversenyt mutat be a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Cantus Firmus Vegyes Kara.

Kiállítás

DUCSAI ISTVÁN VARÁZSLATOS VILÁGA. Az Árkosi Kulturális Központ Ducsai István salgótarjáni festőművész kiállítását mutatja be november 7-én, pénteken 18 órától. A tárlat anyaga válogatás a művész alkotásaiból, amelyek egy része a Trinidadon töltött időszakának a termése. A kiállítást Vladimir Bulat művészettörténész nyitja meg. Kurátor: Kopacz Attila.

FOTÓKIÁLLÍTÁSOK. A 35. Népzene- és Néptánctalálkozó alkalmából hétvégén megtekinthető az archív fotókiállítás „Türei” Lengyel László gyűjtéséből a Háromszék Táncstúdió előcsarnokában és a köztéri fotókiállítás a főtéren Kása Béla – Moldovától Székig címmel.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Haláli állatok hajnala (magyarul beszélő), 16.30-tól A hercegnő és Drakula (románul beszélő), 18 órától A szomszéd (román vígjáték) és Jó szerencse (román feliratos), 20 órától Fekete telefon 2 (magyarul beszélő) és Dracula (román–osztrák–luxemburgi filmszatíra).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona gyógyszertár (0372 409 392) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna gyógyszertár (0267 360 015) tart nyitva.