Rutte: A NATO gondoskodik szövetségesei védelméről

A közös sajtótájékoztatón Rutte újságírói kérdésre válaszolva kitért a Romániában állomásozó amerikai kontingens csökkentésére, több száz katona kivonására is. Aláhúzta, hogy a NATO-csapatok vezénylését mindig a körülményekhez igazítják, és például 2022-ben nagyobb létszámban voltak Európában.

Az Ukrajnát támadó orosz drónok többszöri romániai légtérsértéseivel kapcsolatban közölte: a NATO – a szándéktól függetlenül – nagyon komolyan veszi ezeket az incidenseket. „Éberségünk nem lankad” – húzta alá, hozzátéve, hogy a szövetség felkészült, és képes megtenni mindazt, ami a tagállamok védelméhez szükséges. A védelmi intézkedések között említette a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletet, amely a teljes keleti szárnyon – a Fekete-tenger térségét is beleértve – erősíti a NATO védelmi képességeit. Aláhúzta, hogy ez a művelet rugalmasan tágítható. Hagyományos katonai eszközöket, szárazföldi és légi erőket foglal magában, de innovatív taktikákat és technológiákat is, hogy jobban meg tudjon felelni az új kihívásoknak – mondta. Hangsúlyozta a Fekete-tenger stratégiai fontosságát, rámutatva: Románia nemcsak saját területét védi, hanem más tagállamokét is.

A katonai szövetség főtitkára kijelentette, hogy „Oroszország vagy bármilyen más ország” részéről érkező támadás esetén Romániát nem csak a saját hadserege fogja megvédeni. „Nemcsak a Keleti Őrszem fog segíteni, nemcsak az előretolt haderők fogják megvédeni önöket, hanem a teljes NATO az F–35-ös flottájával és szárazföldi csapataival. Így működik a NATO. Gondoskodunk a szövetséges területek minden centiméterének védelméről” – magyarázta.

Nicuşor Dan államfő arról beszélt, hogy Románia nagyon komolyan veszi védelmi ipara fellendítését, mindenképpen megvalósítja az erre vonatkozó stratégiát. Elismerte, hogy ezen a téren az utóbbi években „nem a legjobb volt a menedzsment”, de az ország kész ezt megújítani – mondta. Közölte: a NATO-főtitkárral a régió biztonságáról, a védelmi költségek növeléséről, a keleti szárny védelméről és Ukrajna támogatásáról beszéltek. Hangsúlyozta, hogy Románia ezután is támogatja Ukrajnát, és befektet katonai képességeinek növelésébe. A találkozón a hibrid támadások elleni közös védekezés lehetőségeiről is szó esett – mondta. Az államfő biztosította tárgyalópartnerét afelől, hogy Románia eleget tesz vállalt szövetségesi kötelezettségeinek, és továbbra is hozzájárul az euroatlanti régió biztonságához.

A NATO-főtitkár kétnapos látogatásra érkezett Romániába, és Ilie Bolojan kormányfővel, valamint a szenátusi és a képviselőházi elnökkel is találkozik. Mark Rutte az államfővel közösen ma részt vesz a NATO bukaresti védelmi ipari fórumán. A fővárosban tegnap elkezdődött rendezvényre több mint nyolcszáz küldött és mintegy háromszáz védelmi ipari vállalkozás képviselője jelezte előre részvételét.