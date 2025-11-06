Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A családon belüli erőszak áldozatait segítik

2025. november 6., csütörtök, Belföld

Nem kell bírósági illetéket fizetniük a családon belüli erőszak áldozatainak válókeresetük vagy vagyonmegosztási keresetük benyújtáskor. Az erről szóló tervezetet tegnap fogadta el döntő házként a képviselőház.

  • Fotó: pexels.com
    Fotó: pexels.com

A jogszabályjavaslat a bírósági illetékeket szabályozó 2013-as sürgősségi rendeletet módosítja. Alina Gorghiu liberális képviselő tervezetét a szenátus már megszavazta, így az elnöki hivatalhoz továbbítják kihirdetésre. Alina Gorghiu álláspontja szerint a törvény megszünteti azt a valódi akadályt, „amely a bántalmazójuktól elszakadni és biztonságban új életet kezdeni vágyó nők előtt áll, mert a szabadságért nem kell fizetni” – idézte a Digi 24 hírtelevízió. A politikus rámutatott: a családon belüli erőszak áldozatai igen gyakran maradnak csapdában, a bántalmazó fél mellett, és nem a bátorságuk hiányzik, hanem erőforrásaik nincsenek. „Az adók, a stabil jövedelem hiánya, a gazdasági függőség – mindez akadályt jelent egy létfontosságú döntés meghozatalában. Ezzel a változással az állam egyértelmű üzenetet küld: egy nőnek nem kell fizetnie azért, hogy szabad lehessen” – tette hozzá a liberális képviselő.

Alina Gorghiu jelezte, a most elfogadott törvény egy széles körű intézkedéseket tartalmazó csomag része, amelyek célja, hogy gazdasági függetlenséget és valódi védelmet nyújtsanak az áldozatoknak. A Digi24 hírtelevízió szerint az intézkedések egyebek mellett havi 2250 lejes támogatást szabnak meg azon munkáltatóknak, akik családon belüli erőszak áldozatait alkalmazzák, miközben biztosítják a titoktartást; bérleti díjra vonatkozó támogatás – ezt az önkormányzatok nyújthatják az áldozatoknak, hogy megkönnyítsék számukra a bántalmazótól való való elszakadást, illetve a közösségbe való visszailleszkedést; 2000 lej értékű elektronikus utalványok – a kiszolgáltatott helyzetben lévő, újszülöttjeiket gondozó anyák számára, beleértve a családon belüli erőszak áldozatául esett anyákat is.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-06 08:00
Rutte: A NATO gondoskodik szövetségesei védelméről

A külföldön állomásozó amerikai csapatok átszervezése nem egyedi, és a Donald Trump elnök vezette kormány teljesen elkötelezett a szövetség erőfeszítései mellett – hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár tegnap Bukarestben, miután tárgyalt Nicuşor Dan államfővel.
Terítéken a közigazgatási reform

Jövő héten bemutatják a helyi és központi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezetet, első olvasatban megvitatja a kormány, majd az illetékes minisztériumok véleményezik – nyilatkozta tegnap Sepsiszentgyörgyön Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
