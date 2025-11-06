A családon belüli erőszak áldozatait segítik

A jogszabályjavaslat a bírósági illetékeket szabályozó 2013-as sürgősségi rendeletet módosítja. Alina Gorghiu liberális képviselő tervezetét a szenátus már megszavazta, így az elnöki hivatalhoz továbbítják kihirdetésre. Alina Gorghiu álláspontja szerint a törvény megszünteti azt a valódi akadályt, „amely a bántalmazójuktól elszakadni és biztonságban új életet kezdeni vágyó nők előtt áll, mert a szabadságért nem kell fizetni” – idézte a Digi 24 hírtelevízió. A politikus rámutatott: a családon belüli erőszak áldozatai igen gyakran maradnak csapdában, a bántalmazó fél mellett, és nem a bátorságuk hiányzik, hanem erőforrásaik nincsenek. „Az adók, a stabil jövedelem hiánya, a gazdasági függőség – mindez akadályt jelent egy létfontosságú döntés meghozatalában. Ezzel a változással az állam egyértelmű üzenetet küld: egy nőnek nem kell fizetnie azért, hogy szabad lehessen” – tette hozzá a liberális képviselő.

Alina Gorghiu jelezte, a most elfogadott törvény egy széles körű intézkedéseket tartalmazó csomag része, amelyek célja, hogy gazdasági függetlenséget és valódi védelmet nyújtsanak az áldozatoknak. A Digi24 hírtelevízió szerint az intézkedések egyebek mellett havi 2250 lejes támogatást szabnak meg azon munkáltatóknak, akik családon belüli erőszak áldozatait alkalmazzák, miközben biztosítják a titoktartást; bérleti díjra vonatkozó támogatás – ezt az önkormányzatok nyújthatják az áldozatoknak, hogy megkönnyítsék számukra a bántalmazótól való való elszakadást, illetve a közösségbe való visszailleszkedést; 2000 lej értékű elektronikus utalványok – a kiszolgáltatott helyzetben lévő, újszülöttjeiket gondozó anyák számára, beleértve a családon belüli erőszak áldozatául esett anyákat is.