Terítéken a közigazgatási reform

Közölte, a jogszabályjavaslat többek között a betöltött helyi önkormányzati álláshelyek számának 10 százalékos csökkentését és az egyes minisztériumok bérkeretének 10 százalékos lefaragását írja elő márciusig. A politikus az Agerpresnek elmondta, hogy a keddi koalíciós egyeztetések békés hangulatban zajlottak, és egy percig sem volt az a benyomása, hogy a kormánypártok ne tudnánk túllépni a törvénytervezettel kapcsolatos nézeteltéréseken. Közlése szerint abban állapodtak meg, hogy jövő héten Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter bemutatja a jogszabályjavaslatot, a kormány első olvasatban megvitatja, majd az illetékes minisztériumok véleményezik. Mint magyarázta, a jogszabály hatálybalépése előtt módosítani kell az önkormányzati álláshelyek számát szabályozó 2010/63-as sürgősségi rendeletet. A minisztériumi bérkereteket nem korlátozza törvény, ezért ezeknek csökkentése kormányhatározatokkal történik majd– tette hozzá.