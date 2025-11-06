Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Terítéken a közigazgatási reform

2025. november 6., csütörtök, Belföld

Jövő héten bemutatják a helyi és központi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezetet, első olvasatban megvitatja a kormány, majd az illetékes minisztériumok véleményezik – nyilatkozta tegnap Sepsiszentgyörgyön Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

  • Fotó: Facebook / Kelemen Hunor
    Fotó: Facebook / Kelemen Hunor

Közölte, a jogszabályjavaslat többek között a betöltött helyi önkormányzati álláshelyek számának 10 százalékos csökkentését és az egyes minisztériumok bérkeretének 10 százalékos lefaragását írja elő márciusig. A politikus az Agerpresnek elmondta, hogy a keddi koalíciós egyeztetések békés hangulatban zajlottak, és egy percig sem volt az a benyomása, hogy a kormánypártok ne tudnánk túllépni a törvénytervezettel kapcsolatos nézeteltéréseken. Közlése szerint abban állapodtak meg, hogy jövő héten Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter bemutatja a jogszabályjavaslatot, a kormány első olvasatban megvitatja, majd az illetékes minisztériumok véleményezik. Mint magyarázta, a jogszabály hatálybalépése előtt módosítani kell az önkormányzati álláshelyek számát szabályozó 2010/63-as sürgősségi rendeletet. A minisztériumi bérkereteket nem korlátozza törvény, ezért ezeknek csökkentése kormányhatározatokkal történik majd– tette hozzá.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-06 08:00 Cikk megjelenítése: 233 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 645
szavazógép
2025-11-06: Belföld - :

A családon belüli erőszak áldozatait segítik

Nem kell bírósági illetéket fizetniük a családon belüli erőszak áldozatainak válókeresetük vagy vagyonmegosztási keresetük benyújtáskor. Az erről szóló tervezetet tegnap fogadta el döntő házként a képviselőház.
2025-11-06: Belföld - :

Befejezés előtt a pályaszakasz

Az észak-erdélyi autópálya Magyarzsombor és Vaskapu közötti szakasza 90 százalékban elkészült – ismertette tegnap a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.
rel="noreferrer"