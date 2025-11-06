Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Befejezés előtt a pályaszakasz

2025. november 6., csütörtök, Belföld

Az észak-erdélyi autópálya Magyarzsombor és Vaskapu közötti szakasza 90 százalékban elkészült – ismertette tegnap a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.

    Fotó: Facebook / Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Cristian Pistol szerint a román kivitelező, a Spedition UMB 622 munkást és 180 munkagépet vont be az építkezésbe, és a 12,24 kilométeres autópálya-szakaszon jelenleg földmunkák és talajmegerősítési munkák zajlanak. Tíz kilométert már aszfaltoztak, és 20 százalékban elkészült már az alsóegregyi (Românaşi) csomópont is, amelynek a jövő év első felében várható átadása után megnyithatják a forgalmat a Magyarzsombor–Vaskapu autópálya-szakaszon – számolt be a CNAIR vezetője. 

Jövő héten bemutatják a helyi és központi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezetet, első olvasatban megvitatja a kormány, majd az illetékes minisztériumok véleményezik – nyilatkozta tegnap Sepsiszentgyörgyön Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
