Befejezés előtt a pályaszakasz

Cristian Pistol szerint a román kivitelező, a Spedition UMB 622 munkást és 180 munkagépet vont be az építkezésbe, és a 12,24 kilométeres autópálya-szakaszon jelenleg földmunkák és talajmegerősítési munkák zajlanak. Tíz kilométert már aszfaltoztak, és 20 százalékban elkészült már az alsóegregyi (Românaşi) csomópont is, amelynek a jövő év első felében várható átadása után megnyithatják a forgalmat a Magyarzsombor–Vaskapu autópálya-szakaszon – számolt be a CNAIR vezetője.